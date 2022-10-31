«Б упало, Г пропало!»: Россиян рассмешил отказ Боснии от игры со сборной Карпина

Многострадальная сборная России по футболу, сыгравшая всего один матч с ноября прошлого года, получила в понедельник новый удар в спину.

В Боснии и Герцеговине объявили об отмене товарищеского матча с Россией, который должен был состояться 19 ноября в Питере.

Ранее о важности этого матча высказывался президент РФ Владимир Путин, ну а болельщики уже ищут соперников команде Валерия Карпина в Северной Корее и на Мальдивах.