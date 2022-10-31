«Б упало, Г пропало!»: Россиян рассмешил отказ Боснии от игры со сборной Карпина
Пьянич «не держит зла» на российских футболистов, Джеко выступает «за мир», Ловчев ругается на ТВ, а болельщики фантазируют об играх России с Трансваалем и Фернандо-По.
Многострадальная сборная России по футболу, сыгравшая всего один матч с ноября прошлого года, получила в понедельник новый удар в спину.
В Боснии и Герцеговине объявили об отмене товарищеского матча с Россией, который должен был состояться 19 ноября в Питере.
Ранее о важности этого матча высказывался президент РФ Владимир Путин, ну а болельщики уже ищут соперников команде Валерия Карпина в Северной Корее и на Мальдивах.
БОСНИЯ МИНУС: «ПЛОХОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ»
В середине сентября появилась информация, что Россия согласовала проведение ноябрьских спаррингов с Боснией Герцеговиной и Ираном.
20 сентября на эту тему высказался Владимир Путин.
«Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивное мероприятие, в том числе, и то, о котором вы сказали, состоится, сыграет свою роль в развитии спорта и человеческих отношений, отношений между людьми», - сказал Путин на встрече с кандидатом в члены президиума Боснии от сербской общины Милорадом Додиком.
В УЕФА заявили, что не возражают против проведения этой игры. Однако лидеры балканской сборной сразу дали понять, что играть с Россией не будут.
«Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарным с народом Украины в эти трудные для него времена», - сказал капитан сборной Эдин Джеко, выступающий за миланский «Интер».
Экс-игрок «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич признался, что у него «нет слов».
«Мы произведём плохое впечатление. Я не держу зла на российских футболистов, но если все решили выступить против России, то мы тоже должны это сделать», - выстроил логическую цепь Пьянич.
Легендарные украинские игроки Олег Блохин и Игорь Беланов также обратились к игрокам из Боснии и Герцеговины с просьбой не играть с Россией. И в итоге в Сараево прислушались к их мнению.
Ну а российские болельщики, по традиции, иронизируют.
«Босния и Герцеговина сидели на трубе. Босния упала, Герцеговина пропала. Кто остался на трубе?» - задается вопросом selfielisakovicha.
«Босния это понятно, а Герцеговина будет играть?)» - добавляет жару jurov-47.
А ymal189 опасается за судьбу предстоящего матча России с Таджикистаном: «С Таджиками-то стопудово сыграют или таджики пока в раздумье?»
ЧТО ДАЛЬШЕ? «Г…НО ГОНЯЮТ!»
В ноябре 2021 года сборная России проиграла в гостях Хорватии (0:1) и должна была играть весной стыковые матчи к Чемпионату Мира, от которых ее отстранили на фоне спецоперации на Украине.
Следующий (и единственный на сегодняшний день) матч команда Валерия Карпина провела 24 сентября в Бишкеке.
При этом победа над Киргизией (2:1) за счет гола на предпоследней минуте не впечатлила футбольного эксперта и экс-футболиста Евгения Ловчева.
«Когда наши с Хорватией играли, я сказал: "Говно гоняют". Эти вдвойне говно гоняют, честно говоря. Они ничего не могут: выйти от вратаря — не знают, как выйти, не могут в пас сыграть и в обороне. Ну ничего нет у этой команды. Позорище полное», — возмутился Евгений Серафимович в эфире телеканала «Матч Премьер».
17 ноября Россия должна сыграть в Душанбе с Таджикистаном.
При этом «Чемпионат» предупреждает, что «эта азиатская команда ещё хуже Кыргызстана».
«Как оценю Таджикистан в качестве соперника для сборной? Что есть, то есть. Как будто живём не в этом мире. Мы же понимаем, что происходит. С кем смогли договориться, то и есть. Или выбирать можно было? Будет ли матч с Боснией, который планировался на 19 ноября? Наверное, не будет. А на 16 ноября стоял матч с Ираном», — развел руками Валерий Карпин.
А болельщики в ужасе думают о будущих соперниках россиян.
«Даже страшно представить, кто будет после Таджикистана», - хватается за голову firemonster.
«Свяжитесь с Турцией, они должны согласиться», - советует yakub1987.
Ryder99 рекомендует Китай и КНДР, задавшись вопросом, «как уважающие себя футболисты РПЛ соглашаются играть с дворовой командой».
В числе других гипотетических соперников нашей сборной в соцсетях фигурируют Мальдивы, Берег Слоновой кости, Острова Зелёного мыса, Фернандо-По и Трансвааль.
Между тем, на фоне санкций ФИФА и УЕФА в России осенью прошли два международных турнира, показавших сегодняшние реалии.
Гостями октябрьского «Кубка Легенд» стали Бразилия, Турция, Казахстан. При этом в предыдущие годы на этот турнир регулярно ездили сборные Германии, Испании, Португалии, Нидерландов и Франции, составленные из знаменитых в прошлом игроков.
Ну а на октябрьский «Московский международный кубок» по пляжному футболу приехали команды из Ирана, Казахстана и Сейшельских Островов.
Для сравнения, в октябре 2021 года в Москве прошел клубный Мундиалито (Чемпионат Мира) по пляжному футболу, на который приехали сильнейшие команды Бразилии, Португалии, Испании, Японии и Парагвая.
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