Европа запросила размещение гиперзвуковых ракетных систем

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи заявил о запросе ряда европейских стран на размещение системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности на своей территории.

Этот запрос был озвучен на слушаниях в комитете сената США по вооруженным силам, однако Каволи не раскрыл, какие именно страны сделали этот запрос, отметив, что более подробную информацию он может предоставить только в закрытом режиме.

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Кроме того, Каволи заявил, что Россия способна быстро нарастить численность своей армии в случае необходимости. Он подчеркнул, что Россия может увеличить количество войск так быстро, как сочтет нужным, а скорость оснастки вооруженных сил будет зависеть от потерь техники в ходе конфликта на Украине.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвиняя Россию в нарушении соглашения, а Россия, в свою очередь, предъявила претензии по поводу развертывания в Румынии пусковых установок MK-41, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: x.com/isaraerospace
ТЕГИ:НАТОЕвропаГиперзвуковое Оружие

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