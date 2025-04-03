Европа запросила размещение гиперзвуковых ракетных систем

Кроме того, Каволи заявил, что Россия способна быстро нарастить численность своей армии в случае необходимости. Он подчеркнул, что Россия может увеличить количество войск так быстро, как сочтет нужным, а скорость оснастки вооруженных сил будет зависеть от потерь техники в ходе конфликта на Украине.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвиняя Россию в нарушении соглашения, а Россия, в свою очередь, предъявила претензии по поводу развертывания в Румынии пусковых установок MK-41, передает «Радиоточка НСН».

