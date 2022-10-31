Футбольный союз Боснии отменил товарищеский матч со сборной России

Товарищеский матч между сборными Боснии и Герцеговины и России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, не будет сыгран в назначенную дату.

Путин поддержал идею провести товарищеский матч Россия — Босния и Герцеговина

Как сообщает пресс-служба Боснийского футбольного союза, на заседании Исполнительного совета было принято решение перенести игру на более позднее время.

Ранее полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич отказался участвовать в товарищеском матче со сборной России, напомнив, что россиян отстранили как УЕФА, так и ФИФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуФутболРоссияБосния И Герцеговина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры