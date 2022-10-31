Футбольный союз Боснии отменил товарищеский матч со сборной России
Товарищеский матч между сборными Боснии и Герцеговины и России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, не будет сыгран в назначенную дату.
Как сообщает пресс-служба Боснийского футбольного союза, на заседании Исполнительного совета было принято решение перенести игру на более позднее время.
Ранее полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич отказался участвовать в товарищеском матче со сборной России, напомнив, что россиян отстранили как УЕФА, так и ФИФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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