Футбольный союз Боснии отменил товарищеский матч со сборной России

Как сообщает пресс-служба Боснийского футбольного союза, на заседании Исполнительного совета было принято решение перенести игру на более позднее время.

Ранее полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич отказался участвовать в товарищеском матче со сборной России, напомнив, что россиян отстранили как УЕФА, так и ФИФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».