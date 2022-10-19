Карпин допустил возвращение Кокорина в сборную России по футболу

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» и российской сборной по футболу Валерий Карпин допустил возвращение нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в сборную России. Об этом сообщил портал Sport24.

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Карпин отметил, что в расположение сборной может быть вызван любой игрок. Сам же Кокорин в интервью Youtube-каналу Nobel заявил, что будет лучше, если он не появится в составе сборной России.

Срок соглашения об аренде Кокорина футбольным клубом «Арис» истекает летом 2023 года, за сборную Россию он не играл с ноября 2017 года.

Ранее стало известно, что пять сотрудников сборной России по футболу не вернулись в Россию после товарищеского матча в Бишкеке с командой Киргизии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Даничев//РИА Новости
ТЕГИ:Валерий КарпинСборная России По ФутболуАлександр Кокорин
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