Карпин допустил возвращение Кокорина в сборную России по футболу
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» и российской сборной по футболу Валерий Карпин допустил возвращение нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в сборную России. Об этом сообщил портал Sport24.
Карпин отметил, что в расположение сборной может быть вызван любой игрок. Сам же Кокорин в интервью Youtube-каналу Nobel заявил, что будет лучше, если он не появится в составе сборной России.
Срок соглашения об аренде Кокорина футбольным клубом «Арис» истекает летом 2023 года, за сборную Россию он не играл с ноября 2017 года.
Ранее стало известно, что пять сотрудников сборной России по футболу не вернулись в Россию после товарищеского матча в Бишкеке с командой Киргизии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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