Карпин допустил возвращение Кокорина в сборную России по футболу

Карпин отметил, что в расположение сборной может быть вызван любой игрок. Сам же Кокорин в интервью Youtube-каналу Nobel заявил, что будет лучше, если он не появится в составе сборной России.

Срок соглашения об аренде Кокорина футбольным клубом «Арис» истекает летом 2023 года, за сборную Россию он не играл с ноября 2017 года.

Ранее стало известно, что пять сотрудников сборной России по футболу не вернулись в Россию после товарищеского матча в Бишкеке с командой Киргизии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

