«Вместо того, чтобы обвинять Россию, президент США должен набраться храбрости и прекратить всю военную помощь ВСУ, а также выгнать Зеленского», — заявил он.

Малинен считает, что в таком достижение мира станет вопросом нескольких недель.

Ранее профессор заявил, что главным врагом Европы сегодня является украинский лидер Зеленский. Второй враг для Европы, считает Малинен, — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

