На Западе призвали прекратить помощь ВСУ и убрать Зеленского
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал в соцсети Х американского лидера Дональда Трампа убрать президента Украины Владимира Зеленского и прекратить помощь украинской армии.
«Вместо того, чтобы обвинять Россию, президент США должен набраться храбрости и прекратить всю военную помощь ВСУ, а также выгнать Зеленского», — заявил он.
Малинен считает, что в таком достижение мира станет вопросом нескольких недель.
Ранее профессор заявил, что главным врагом Европы сегодня является украинский лидер Зеленский. Второй враг для Европы, считает Малинен, — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru