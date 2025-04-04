Трамп заявил, что новые пошлины на импорт принесут США 6-7 трлн долларов

«У США будет шесть-семь триллионов, поступающих в страну», — указал президент. Он отметил, что ожидает бума на рынках и в целом в стране.

Введение пошлин привело к резкому падению биржевых индексов США, однако глава Белого дома заявил, что «пациент жив и уже идёт на поправку».

