Трамп заявил, что новые пошлины на импорт принесут США 6-7 трлн долларов

В США новые пошлины на импортные товары обеспечат страну дополнительными 6-7 трлн долларов, сообщил глава государства Дональд Трамп.

России не оказалось в списке пошлин Трампа

«У США будет шесть-семь триллионов, поступающих в страну», — указал президент. Он отметил, что ожидает бума на рынках и в целом в стране.

Введение пошлин привело к резкому падению биржевых индексов США, однако глава Белого дома заявил, что «пациент жив и уже идёт на поправку».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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