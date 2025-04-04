Трамп заявил, что новые пошлины на импорт принесут США 6-7 трлн долларов
4 апреля 202500:17
В США новые пошлины на импортные товары обеспечат страну дополнительными 6-7 трлн долларов, сообщил глава государства Дональд Трамп.
«У США будет шесть-семь триллионов, поступающих в страну», — указал президент. Он отметил, что ожидает бума на рынках и в целом в стране.
Введение пошлин привело к резкому падению биржевых индексов США, однако глава Белого дома заявил, что «пациент жив и уже идёт на поправку».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru