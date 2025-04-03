В Белоруссии задержали 40 человек за мошенничество через колл-центры

Белорусские правоохранители задержали около 40 человек, которые организовали мошеннические колл-центры, нацеленные на россиян. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Оперативники ГУБОПиК МВД республики провели операцию, в результате которой были арестованы фигуранты, представлявшиеся сотрудниками известных трейдинговых компаний и предлагающие «выгодные инвестиции» в фиктивные бизнес-проекты.

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Согласно информации пресс-службы ведомства, среди потерпевших оказались десятки россиян.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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