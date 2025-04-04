Собянин: Отражена атака летевшего на Москву беспилотника

Ночью 4 апреля был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который направлялся в сторону Москвы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина.

Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

По его словам, атака отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваВСУБеспилотники

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