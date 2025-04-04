Дмитриев заявил, что Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед

Москва и Вашингтон за последние два дня сделали три шага вперед, сообщил журналистам глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

СМИ: Глава РФПИ прибыл в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом

«Я бы сказал, что мы сегодня сделали и вчера три шага вперед по большому количеству вопросов», — сказал он. Дмитриев отметил, что во время встреч в Вашингтоне обсудил много вопросов, направленных на восстановление отношений между странами.

Ранее стало известно, что Дмитриев по поручению президента России Владимира Путина встретится с представителями главы США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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