Дмитриев заявил, что Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед
Москва и Вашингтон за последние два дня сделали три шага вперед, сообщил журналистам глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Я бы сказал, что мы сегодня сделали и вчера три шага вперед по большому количеству вопросов», — сказал он. Дмитриев отметил, что во время встреч в Вашингтоне обсудил много вопросов, направленных на восстановление отношений между странами.
Ранее стало известно, что Дмитриев по поручению президента России Владимира Путина встретится с представителями главы США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru