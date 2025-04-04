ВСУ атаковали Липецкую область

Очевидцы сообщили минимум о шести взрывах. Работает ПВО.

По словам местных жителей, которые ехали в это время на машинах, им пришлось выбежать и спрятаться в подъездах жилых домов. До этого в регионе ввели «красный» уровень опасности.

Ранее ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

