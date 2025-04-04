ВСУ атаковали Липецкую область
4 апреля 202500:01
Вооруженные силы Украины атаковали Липецкую область, сообщает Telegram-канал Mash.
Очевидцы сообщили минимум о шести взрывах. Работает ПВО.
По словам местных жителей, которые ехали в это время на машинах, им пришлось выбежать и спрятаться в подъездах жилых домов. До этого в регионе ввели «красный» уровень опасности.
Ранее ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru