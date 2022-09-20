Путин поддержал идею провести товарищеский матч Россия — Босния и Герцеговина

На встрече с российским лидером кандидат в члены президиума Боснии и Герцеговины, лидер боснийских сербов Милорад Додик рассказал об идее товарищеского матча с футбольной сборной России 19 ноября в Санкт-Петербурге, отметив, что есть противники этой встречи.

Путин поддержал идею своего визави и выразил надежду, что игра состоится.

«Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивное мероприятие, в том числе, и то, о котором вы сказали, состоится, сыграет свою роль в развитии спорта и человеческих отношений, отношений между людьми», - сказал президент РФ.

Ранее президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Зелькович заявил, что целесообразность проведения товарищеского матча со сборной России будет обсуждаться на тематической сессии организации в октябре, сообщает RT.

