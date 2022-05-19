«Не меньше Ямайки!»: Ловчев считает деньги причиной «вброса» об уходе Бакаева из «Спартака»

Слухи о переходе футболиста «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит» связаны с желанием его агентов выбить более выгодный контракт, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-игрок красно-белых, футбольный эксперт Евгений Ловчев.

По данным СМИ, Бакаев в летнее трансферное окно с большой долей вероятности может уйти в «Зенит». Представитель игрока Герман Ткаченко сказал в этой связи, что «Спартак» не ведет переговоры по новому контракту Бакаева, заверив, что договоренностей с «Зенитом» нет.