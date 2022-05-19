«Не меньше Ямайки!»: Ловчев считает деньги причиной «вброса» об уходе Бакаева из «Спартака»
Бакаев мучается от недоверия тренеров и хочет получать не меньше спартаковцев из Люксембурга и Ямайки, сказал в эфире НСН Евгений Ловчев.
Слухи о переходе футболиста «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит» связаны с желанием его агентов выбить более выгодный контракт, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-игрок красно-белых, футбольный эксперт Евгений Ловчев.
По данным СМИ, Бакаев в летнее трансферное окно с большой долей вероятности может уйти в «Зенит». Представитель игрока Герман Ткаченко сказал в этой связи, что «Спартак» не ведет переговоры по новому контракту Бакаева, заверив, что договоренностей с «Зенитом» нет.
«Я думаю, что эта информация – плод работы агентов. Игроки, которые чувствуют, что играют неплохо, которые играют в "Спартаке", видят, какие деньги получают другие, за какие деньги покупают футболистов из сугубо футбольных стран – Ямайки или Люксембурга, - хотят чего-то побольше. И агенты начинают раздувать: "Мы туда, сюда уйдем". Вся эта шумиха идет от того, что они что-то с контрактом обсуждают и вбрасывается ситуация, что он может уйти, тем более в "Зенит". Денежный вопрос главный в данном случае, но, чтобы их выбить, надо сказать, что мы в "Зенит" уходим», - сказал Ловчев.
По его мнению, тренеры «Спартака» не доверяют Бакаеву, а тот страдает из-за того, что мало играет.
«Все эксперты со мной на телевидении удивлены, что ему не находится места в основном составе «Спартака» или его меняют на каких-то 60-70-х минутах. Он сегодня один из лучших игроков "Спартака", и для нас это непонятная вещь. По большому счету, ни один, ни другой тренер не особо верят в него. Мы сидим, обсуждаем игру и в один голос говорим: "Мы не понимаем, зачем заменили Бакаева". Это единственный человек, который идет в обводку, разгоняет атаку, обостряет игру у чужих ворот. Он, конечно, мучается от этого и, естественно, какие-то варианты ищет», - посетовал эксперт.
При этом Ловчев указал на «большую разницу» между Бакаевым и бразильцем Малкомом, который играет на той же позиции в «Зените».
«В "Зените" на позиции Бакаева играет Малком. Это две большие разницы, хотя "Зенит" сегодня собирает фактически всю сборную страны», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее бывший капитан «Зенита» Роман Широков в беседе с НСН предположил, что экс-игрок сборной России Марио Фернандес, объявивший , что очень устал, приостанавливает карьеру и уезжает из РФ домой в Бразилию, не собирается «кидать» ЦСКА.
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