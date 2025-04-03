США отключили спутниковую трансляцию программы «Радио Свобода» на Россию

Власти США приостановили работу спутников, через которые русскоязычная программа радиостанции «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) транслировалась на территорию России. Об этом сообщил глава вещателя Стивен Капус.

Отключение спутниковых услуг, по его словам, было осуществлено Агентством США по глобальным медиа (USAGM).