США отключили спутниковую трансляцию программы «Радио Свобода» на Россию
Власти США приостановили работу спутников, через которые русскоязычная программа радиостанции «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) транслировалась на территорию России. Об этом сообщил глава вещателя Стивен Капус.
Отключение спутниковых услуг, по его словам, было осуществлено Агентством США по глобальным медиа (USAGM).
Ранее радиостанция «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа, оспаривая решение о замораживании ее финансирования в рамках программы сокращения расходов федерального правительства.
Суд временно приостановил это решение, однако отключение спутников продолжилось, передает «Радиоточка НСН».
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