США отключили спутниковую трансляцию программы «Радио Свобода» на Россию

Власти США приостановили работу спутников, через которые русскоязычная программа радиостанции «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) транслировалась на территорию России. Об этом сообщил глава вещателя Стивен Капус.

Отключение спутниковых услуг, по его словам, было осуществлено Агентством США по глобальным медиа (USAGM).

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Ранее радиостанция «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа, оспаривая решение о замораживании ее финансирования в рамках программы сокращения расходов федерального правительства.

Суд временно приостановил это решение, однако отключение спутников продолжилось, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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