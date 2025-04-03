Дания отвергла претензии США на Гренландию

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна не примет претензий США на Гренландию. Это заявление он сделал по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Брюсселе.

Расмуссен подчеркнул, что Дания продолжит защищать суверенитет Гренландии, добавив, что НАТО должно усилить внимание к ситуации в Арктике, которая требует защиты, отмечает издание «Профиль».

Премьер Дании исключила захват Гренландии США

В ответ Рубио заверил его, что США уважают право Гренландии на самоопределение.

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия «так или иначе» окажется под контролем США, пообещав богатство ее жителям в случае присоединения к США. В ответ на критику США, Расмуссен предложил обсудить увеличение военного присутствия США в Гренландии, передает передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ГренландияСШАДания

Горячие новости

Все новости

партнеры