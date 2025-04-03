Дания отвергла претензии США на Гренландию

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна не примет претензий США на Гренландию. Это заявление он сделал по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Брюсселе.

Расмуссен подчеркнул, что Дания продолжит защищать суверенитет Гренландии, добавив, что НАТО должно усилить внимание к ситуации в Арктике, которая требует защиты, отмечает издание «Профиль».