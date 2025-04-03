Дания отвергла претензии США на Гренландию
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна не примет претензий США на Гренландию. Это заявление он сделал по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Брюсселе.
Расмуссен подчеркнул, что Дания продолжит защищать суверенитет Гренландии, добавив, что НАТО должно усилить внимание к ситуации в Арктике, которая требует защиты, отмечает издание «Профиль».
В ответ Рубио заверил его, что США уважают право Гренландии на самоопределение.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия «так или иначе» окажется под контролем США, пообещав богатство ее жителям в случае присоединения к США. В ответ на критику США, Расмуссен предложил обсудить увеличение военного присутствия США в Гренландии, передает передает «Радиоточка НСН».
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