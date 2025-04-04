Стубб: В Европе ищут лидера для разговора с Путиным

«Коалиция желающих» по Украине осознала, что хотя бы один лидер Европы должен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на президента Финляндии Александера Стубба.

Президент Финляндии Стубб назвал внешнюю политику США вызовом для Европы

По его словам, вступить в диалог с Москвой от лица Европы должны Франция или Великобритания.

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, «европейцы сейчас определяют тех, кто может быть коммуникатором в их отношениях с Вашингтоном и снимать некоторую изжогу, разногласия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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