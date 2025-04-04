Стубб: В Европе ищут лидера для разговора с Путиным

По его словам, вступить в диалог с Москвой от лица Европы должны Франция или Великобритания.

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, «европейцы сейчас определяют тех, кто может быть коммуникатором в их отношениях с Вашингтоном и снимать некоторую изжогу, разногласия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

