Злоупотребления и «безобразие» на ЦКАД: Экс-главе «Автодора» грозит 14 лет за ущерб в 2 млрд рублей

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Ранее «Комменрсантъ» сообщил, что бывшему председателю правления госкомпании «Автодор» Сергею Кельбаху грозит 14 лет лишения свободы в колонии общего режима за причинение ущерба в два миллиарда рублей во время строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Его обвиняют в злоупотреблении должностными обязанностями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди этого дорожного проекта в Московской области в 2014–2018 годах.

Судебный процесс над Кельбахом в Тверском суде в Москве начался еще в мае 2022 года. Судья Ольга Затомская провела почти 70 заседаний для того, чтобы выяснить все обстоятельства этого дела. Во время прений сторона обвинения запросила по трем вменяемым в вину подсудимому эпизодам практически максимальный срок — 14 из 15 возможных лет лишения свободы.

Между тем защита бывшего чиновника не прокомментировала ни запрошенный гособвинителем срок, ни вменяемые фигуранту деяния. До этого его адвокат заявлял, что Кельбах не мог единолично принимать решения по строительству, так как это находилось под ведомством коллегиального органа управления госкомпании. При чем денежные средства, по словам представителя защиты, распределялись уже после увольнения Кельбаха из «Автодора».