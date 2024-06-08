Злоупотребления и «безобразие» на ЦКАД: Экс-главе «Автодора» грозит 14 лет за ущерб в 2 млрд рублей
Сергею Кельбаху грозит почти максимальный срок.
Уголовное дело против бывшего чиновника Кельбаха за ненадлежащую реализацию работ по введению в эксплуатацию ЦКАД заведено уже давно. Однако сейчас гособвинение предложило для него почти максимальный срок. Между тем о том, что Кельбах превышал свои полномочия, говорили и раньше.
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Ранее «Комменрсантъ» сообщил, что бывшему председателю правления госкомпании «Автодор» Сергею Кельбаху грозит 14 лет лишения свободы в колонии общего режима за причинение ущерба в два миллиарда рублей во время строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Его обвиняют в злоупотреблении должностными обязанностями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди этого дорожного проекта в Московской области в 2014–2018 годах.
Судебный процесс над Кельбахом в Тверском суде в Москве начался еще в мае 2022 года. Судья Ольга Затомская провела почти 70 заседаний для того, чтобы выяснить все обстоятельства этого дела. Во время прений сторона обвинения запросила по трем вменяемым в вину подсудимому эпизодам практически максимальный срок — 14 из 15 возможных лет лишения свободы.
Между тем защита бывшего чиновника не прокомментировала ни запрошенный гособвинителем срок, ни вменяемые фигуранту деяния. До этого его адвокат заявлял, что Кельбах не мог единолично принимать решения по строительству, так как это находилось под ведомством коллегиального органа управления госкомпании. При чем денежные средства, по словам представителя защиты, распределялись уже после увольнения Кельбаха из «Автодора».
Масштабные нарушения при строительстве ЦКАД были выявлены во время проведения совместной проверки Генпрокуратурой и Счетной палатой РФ по поручению президента Владимира Путина. В октябре 2018 года после очередного срыва пуска первого участка ЦКАД российский лидер потребовал во всем разобраться и проверить основания для роста стоимости строительства дороги с 300 млрд до 313 млрд рублей. Первые результаты проверки последовали в феврале 2019 года, когда Сергей Кельбах уже покинул «Автодор».
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Уголовное дело в отношении Кельбаха возбудили еще 11 марта 2019 года. Причем изначально он подозревался в хищениях при строительстве ЦКАД. Тогда бывший чиновник уже успел уйти из госкомпании по собственному желанию и был советником генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам,
Однако позже, 27 октября 2021 года, Кельбаха в очередной раз вызвали на допрос, после чего задержали по обвинению в масштабных злоупотреблениях должностными полномочиями при реализации проекта ЦКАД. Следствие подало ходатайство о заключении экс-главы «Автодора» под стражу, но Басманный суд столицы отклонил его и отправил обвиняемого под домашний арест.
По версии СКР, действия Кельбаха не только привели к нарушению сроков строительства дороги, но и к многократному росту затрат на этот важнейший автопроект.
В деле присутствуют три эпизода. Так, в 2015 году, по версии следствия, по согласованию Кельбаха была проведена незаконная оплата ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн рублей в «Газпромбанке». В 2017 году он также завизировал неправомерное предоставление допаванса для возглавляемого Арасом Агаларовым АО «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд рублей.
В проекте по ЦКАД «Автодор» являлся заказчиком со стороны государства. А в 2015 году компания Агаларова пришла на смену организации «Стройгазконсалтинг», которая была подрядчиком до этого, однако за год после выигрыша тендера так ничего и не построила. На строительство, содержание и ремонт первого участка ЦКАД между Минским шоссе и трассой М4 «Дон» протяженностью 49 км для АО «Крокус интернешнл» всего было выделено 48 млрд рублей. При этом, по мнению следственных органов, в обоих случаях компании использовали выделенные средства не по назначению.
Более того, в СКР предполагают, что Кельбах необоснованно принял и оплатил ОАО «Союздорпроект» выполненную, но не предусмотренную по целевой федеральной программе разработку документации по планировке территории строительства пускового комплекса №2 ЦКАД. В связи с этим, по материалам дела, из бюджета было потеряно еще 132,6 млн рублей. В СКР также полагают, что фигурант совершил эти действия для карьерного роста и получения премий.
«БЕЗОБРАЗИЯ» КЕЛЬБАХА
Между тем «недовольство» деятельностью Кельбаха за время его работы на посту руководителя госкомпании «Автодор» с 2011 по 2019 годы возникало не один раз. Так, в 2011 году из-за протестов экологов на год заморозили стройку трассы М11 недалеко от Химкинского леса. А в 2015 году тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил Кельбаху выговор за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
В свою очередь Счетная палата также многократно критиковала представителей этой госкомпании за неэффективное использование денег и неторопливость в работе. Например, очередной отчет о том, что сроки запуска ЦКАД опять срываются, Счетная палата выпустила за месяц до ухода Кельбаха со своего руководящего поста в «Автодоре».
Тогда председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что после освобождения от должности Кельбаха в направлении развития «Автодора» принципиально ничего не изменится.
«В деятельности "Автодора", как и в любой другой нашей структуре немало безобразия и недостатков. Но я не совсем уверен, что именно эти безобразия и недостатки стали причиной увольнения руководителя. Тем более, корни этих негативных явлений не в "Автодоре", а в самой системе организации в нашей стране», - добавил он.
ЦКАД — скоростная платная кольцевая магистраль, которая в основном проходит по территории Московской области и на участке длиной 22 км в Новой Москве. Главной задачей этого автопроекта служит разгрузка федеральных дорог и МКАД с помощью перераспределения транзитного потока автотранспорта в объезд Москвы. Проект ЦКАД вводился поэтапно и уже при новом руководителе. Последний участок дороги запустили в июле 2021 года.
Компания «Автодор» была создана в 2009 году для реализации в России сети платных скоростных автомагистралей. Помимо работ по ЦКАД Сергей Кельбах также участвовал в строительстве и проектировании таких значимых проектов как автомагистрали М11 Москва—Санкт-Петербург и Керченского моста, а также в реконструкции трассы М4 «Дон».
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