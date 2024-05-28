Адвокат заявил, что с экс-депутата Рашкина сняли судимость

По его словам, испытательный срок, назначенный экс-парламентарию по делу о незаконной охоте, истёк, и судимость с него снята.

«С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым», - заключил Лазарев.

Ранее суд приговорил Рашкина к трём годам условно по делу о незаконной охоте на лося. По данным следствия, в ночь на 29 октября 2021 года экс-депутат, не имея лицензии, застрелил животное в Саратовской области.

