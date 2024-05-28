Адвокат заявил, что с экс-депутата Рашкина сняли судимость
Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин получил справку об отбытии условного наказания. Как пишет РИА Новости, об этом заявил адвокат Константин Лазарев.
По его словам, испытательный срок, назначенный экс-парламентарию по делу о незаконной охоте, истёк, и судимость с него снята.
«С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым», - заключил Лазарев.
Ранее суд приговорил Рашкина к трём годам условно по делу о незаконной охоте на лося. По данным следствия, в ночь на 29 октября 2021 года экс-депутат, не имея лицензии, застрелил животное в Саратовской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru