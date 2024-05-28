«От звонка до звонка»: Экс-депутат Рашкин о жизни по Конституции после судимости

По его словам, он пока не думал участвовать в выборах.

«Пока по выборам я никаких решений не принимал. Посмотрим, как отнесутся товарищи по партии, я ведь не самовыдвиженец. КПРФ - системная организация, у нее свои традиции. Будем работать, посмотрим, какие будут предложения. Буду с удовольствием выезжать в регионы, чтобы оказывать помощь моим товарищам. Огромный объем работы. Там, где будут поручения, буду выполнять», - заключил Рашкин.

В конце мая 2022 года Госдума проголосовала за досрочное прекращение депутатских полномочий Рашкина из-за заведенного уголовного дела, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Его мандат КПРФ передали Анастасии Удальцовой.

