«От звонка до звонка»: Экс-депутат Рашкин о жизни по Конституции после судимости
Валерий Рашкин рассказал НСН, чем занимается после снятия условной судимости за незаконную охоту на лося и поделился планами на будущее.
Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин рассказал НСН, что с него сняли все ограничения, он живет по Конституции и может свободно работать.
В апреле 2022 года суд Саратовской области приговорил депутата-коммуниста к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на два года. После этого Госдума досрочно прекратила его полномочия. Поскольку приговор был вынесен по статье средней тяжести, Рашкин имеет право снова избираться. Во вторник, 28 мая, судимость с Рашкина сняли в связи с истечением испытательного срока условного наказания.
«Как говорится, от звонка до звонка, полный срок, который был назначен судом. Сейчас с меня сняты все ограничения, живу по Конституции, могу свободно работать. Нужно было отмечаться, по выезду были ограничения. Сейчас мне поручено координировать работу с трудовыми коллективами. Я советник ЦК КПРФ, координирую работу со всеми профсоюзами, особенно с теми независимыми, которые сегодня возрождаются на других основах. Занимаюсь подбором кадров для того, чтобы организовать первичные профсоюзные организации в регионах. Занимаюсь помощью, в том числе юридическим сопровождением ситуаций, где увольняют, где есть конфликты. Сейчас вот организовал мониторинг по всех стране, где эти конфликты есть, в каких подразделениях и направления. Скажу, что самое большое количество сейчас в системе здравоохранения – низкие зарплаты, неустроенность, черствость, отсутствие отклика к их работе. Также я являюсь помощником депутата Госдумы Сергея Обухова. Тот опыт, что у меня есть и остался, будут реализовывать здесь. Будем наращивать нашу активность», - сказал собеседник НСН.
По его словам, он пока не думал участвовать в выборах.
«Пока по выборам я никаких решений не принимал. Посмотрим, как отнесутся товарищи по партии, я ведь не самовыдвиженец. КПРФ - системная организация, у нее свои традиции. Будем работать, посмотрим, какие будут предложения. Буду с удовольствием выезжать в регионы, чтобы оказывать помощь моим товарищам. Огромный объем работы. Там, где будут поручения, буду выполнять», - заключил Рашкин.
В конце мая 2022 года Госдума проголосовала за досрочное прекращение депутатских полномочий Рашкина из-за заведенного уголовного дела, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Его мандат КПРФ передали Анастасии Удальцовой.
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