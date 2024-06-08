Адвокат: Арестованному замминистра обороны Иванову грозит до 500 млн рублей штрафа
Обвиняемому в получении особо крупной взятки заместителю министра обороны Тимуру Иванову может грозить не только лишение свободы, но и штраф в размере до 500 млн рублей. Об этом заявил адвокат, бывший следователь Следственного комитета Андрей Гривцов в беседе с ТАСС.
«Санкция части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) предусматривает возможность как назначение наказания в виде лишения свободы от восьми до 15 лет со штрафом до 70-кратной суммы взятки или без такового», — указал юрист.
Гривцов добавил, что по этой статье суд может назначить штраф как основное наказание. Однако на практике чаще виновным назначают лишение свободы со штрафом. При определении размера взыскания суд исходит из обстоятельств преступления, данных о личности подсудимого, имущественного положения.
«Максимальный размер штрафа, согласно УК РФ, не может быть больше 500 млн рублей», — добавил адвокат.
Ранее Тимура Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Замминистра курировал в Минобороны вопросы военно-строительного комплекса.
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