Адвокат: Арестованному замминистра обороны Иванову грозит до 500 млн рублей штрафа

«Санкция части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) предусматривает возможность как назначение наказания в виде лишения свободы от восьми до 15 лет со штрафом до 70-кратной суммы взятки или без такового», — указал юрист.

Гривцов добавил, что по этой статье суд может назначить штраф как основное наказание. Однако на практике чаще виновным назначают лишение свободы со штрафом. При определении размера взыскания суд исходит из обстоятельств преступления, данных о личности подсудимого, имущественного положения.

«Максимальный размер штрафа, согласно УК РФ, не может быть больше 500 млн рублей», — добавил адвокат.

Ранее Тимура Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Замминистра курировал в Минобороны вопросы военно-строительного комплекса.

