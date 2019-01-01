Полный ЦКАД. Возбуждено дело против экс-главы «Автодора»

На два с лишним миллиарда рублей накопали злоупотреблений в «Автодоре», против бывшего главы которого возбуждено уголовное дело. Как заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка, обнаружены масштабные нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, и по результатам этой работы в отношении экс-главы государственного холдинга Сергея Кельбаха возбудили дело о превышении полномочий. Некоторые детали дела уточнили в Следственном комитете: по его данным, Кельбах в 2015 году согласовал незаконную оплату комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 миллиона рублей и неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса частной компании в размере двух миллиардов рублей. Подозреваемому грозит до десяти лет колонии.

Сергей Кельбах возглавлял «Автодор» до февраля текущего года, затем его сменил Вячеслав Петушенко. Как раз в то же время тревогу в связи со строительством ЦКАД забила Счетная палата. Ведомство указало, что работы ведутся с отставанием от плана. Правда, это довольно мягко сказано. По данным той же Счетной палаты, строительная готовность ЦКАД на декабрь составляла от нуля до 66%. И в целом по итогам года аудиторы констатировали худший результат работы «Автодора» за все десять лет его существования. При этом, как отмечает РБК, компания не забыла полностью потратить почти 75 миллиардов бюджетных средств.