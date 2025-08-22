В ГИТИСе сообщили о смерти педагога Анастасии Вербицкой

На 96-м году жизни скончалась заслуженный работник искусств России, специалист по сценическому движению и фехтованию Анастасия Вербицкая. О ее смерти сообщили в официальном Telegram-канале Российского института театрального искусства — ГИТИС.

Вербицкая более 40 лет преподавала в институте, посвятив жизнь подготовке студентов в области сценического движения и сценического боя.