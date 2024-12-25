На Кубани ввели краевой режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов

Как отметил губернатор, выброс нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе «затянулся и не прекращается». Специалисты прогнозировали, что основная масса мазута после утечки останется на дне моря, и нефтепродукты можно будет собрать в воде. Однако на фоне теплой погоды мазут поднимается наверх, и его выносит на пляжи.

«До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня, которую в первые дни крушения судов оперативно ввели власти Анапы и Темрюкского района. Но ситуация остается напряженной. Принял решение... ввести краевой режим ЧС», — написал Кондратьев в Telegram.

Замгубернатора Игорь Галась возглавит региональный штаб.

Ранее власти Кубани сообщили, что выделят из бюджета региона 1,2 млрд рублей на устранение последствий от разлива нефтепродуктов в Анапе.

