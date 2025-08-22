Миллениалов признали самым спортивным поколением в России

Миллениалы оказались наиболее вовлеченными в спорт среди россиян: регулярно занимаются физической активностью 20% представителей этого поколения. На втором месте оказались респонденты из поколения Х (18%), а среди зумеров спорт поддерживают лишь 16%. Такие данные содержатся в исследовании сервиса Grow Food, сообщает «Газета.Ru».

По результатам опроса, большинство россиян выходят на тренировки несколько раз в неделю, а 11% стараются заниматься спортом ежедневно. Среди тех, кто ведет активный образ жизни, 82% осознанно употребляют больше белковых продуктов. Каждый четвертый респондент (25%) признался, что ежедневно подсчитывает количество белка в рационе.

Отдельно исследование затронуло тему половой активности. 40% опрошенных заявили, что интимная жизнь у них ограничивается несколькими встречами в месяц, а 11% признались, что интимная близость происходит лишь по особым случаям. Только 31% респондентов отметили, что вступают в близость хотя бы раз в неделю.

Среди приоритетов россиян лидируют работа, спорт и забота о здоровье. Интимную близость в тройку главных жизненных приоритетов включили лишь 23% участников опроса. По мнению аналитиков, смещение акцентов связано с распространением тренда на здоровый образ жизни, хотя не исключено, что это явление носит временный характер, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
