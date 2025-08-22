«И стараться незачем»: Вассерман об официальной трактовке цветов триколора
Сегодня в России трактовкой цветов государственного флага интересуются разве что исторические реконструкторы, сказал НСН Анатолий Вассерман.
Официальной трактовки цветов российского флага не было никогда, да и сейчас вводить ее незачем — можно довольствоваться общепринятой геральдической традицией. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.
День государственного флага отмечается в России 22 августа. Первый триколор подняли ещё в 1668 году на корабле «Орел» при царе Алексее Михайловиче, а официальным он стал при его сыне Петре Первом — с его указа в 1705 году. Сегодня белый, синий и красный цвета триколора не имеют официального толкования, впрочем, по словам Вассермана, его и не было никогда: любые существовавшие в России трактовки цветов флага — не более, чем геральдическая традиция.
«Строго говоря, официально толкования цветов, зафиксированного на государственном уровне, не было никогда. Существует геральдическая традиция. Герольды придумали большую часть того, что мы сейчас знаем как трактовки цветов и знаков. Это не вполне официально, но это именно общепринятая традиция. А каких-то законов, которые бы закрепляли значение того или иного цвета, животного или растения на гербе, не было никогда и нигде. Сейчас о геральдической традиции мало кто помнит, ей всерьез занимаются разве что реконструкторы», — сказал Вассерман.
Собеседник НСН также выступил против законодательного закрепления трактовки цветов российского флага.
«Думаю, что никто из интересующихся этой темой всерьез не нуждается в каких бы то ни было законодательных актах, а для тех, кто не интересуется, и стараться незачем», — подытожил он.
Ранее флаг России площадью 2000 квадратных метров развернули в центре Мариуполя в честь праздника. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
