«Строго говоря, официально толкования цветов, зафиксированного на государственном уровне, не было никогда. Существует геральдическая традиция. Герольды придумали большую часть того, что мы сейчас знаем как трактовки цветов и знаков. Это не вполне официально, но это именно общепринятая традиция. А каких-то законов, которые бы закрепляли значение того или иного цвета, животного или растения на гербе, не было никогда и нигде. Сейчас о геральдической традиции мало кто помнит, ей всерьез занимаются разве что реконструкторы», — сказал Вассерман.

Собеседник НСН также выступил против законодательного закрепления трактовки цветов российского флага.

«Думаю, что никто из интересующихся этой темой всерьез не нуждается в каких бы то ни было законодательных актах, а для тех, кто не интересуется, и стараться незачем», — подытожил он.

