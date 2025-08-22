СМИ: Министр обороны Хегсет уволил главу Агентства оборонной разведки США

Министр обороны США Пит Хегсет отправил в отставку главу Агентства оборонной разведки (DIA) генерал-лейтенанта Джеффри Круза. Как сообщает The Washington Post, причиной решения стала «утрата доверия».

По данным издания, увольнение связано с оценкой DIA, согласно которой недавние удары по иранским ядерным объектам лишь временно снизили потенциал Тегерана. Этот вывод противоречил заявлениям Хегсета и президента Дональда Трампа, утверждавших о полной ликвидации угрозы.

СМИ: Трамп уволил аналитика ЦРУ, курировавшую вопросы по России

Отставка Круза стала частью масштабных перестановок в военном и разведывательном руководстве США.

Ранее были сняты с должностей глава Объединенного комитета начальников штабов и командующий ВМС, а также несколько высокопоставленных сотрудников разведсообщества, чьи оценки расходились с позицией Белого дома, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УвольнениеМинобороныСША

Горячие новости

Все новости

партнеры