СМИ: Министр обороны Хегсет уволил главу Агентства оборонной разведки США
Министр обороны США Пит Хегсет отправил в отставку главу Агентства оборонной разведки (DIA) генерал-лейтенанта Джеффри Круза. Как сообщает The Washington Post, причиной решения стала «утрата доверия».
По данным издания, увольнение связано с оценкой DIA, согласно которой недавние удары по иранским ядерным объектам лишь временно снизили потенциал Тегерана. Этот вывод противоречил заявлениям Хегсета и президента Дональда Трампа, утверждавших о полной ликвидации угрозы.
Отставка Круза стала частью масштабных перестановок в военном и разведывательном руководстве США.
Ранее были сняты с должностей глава Объединенного комитета начальников штабов и командующий ВМС, а также несколько высокопоставленных сотрудников разведсообщества, чьи оценки расходились с позицией Белого дома, передает «Радиоточка НСН».
