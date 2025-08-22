Мишустин исключил форум «Армия-2025» из списка международных выставок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об исключении военно-технического форума «Армия-2025» из перечня международных выставок продукции военного назначения, которые планировались к проведению в России в следующем году.
В документе говорится, что из списка международных выставок необходимо исключить позицию, касающуюся форума «Армия-2025», отмечает RT.
Форум «Армия» с 2015 года ежегодно проходит в подмосковной Кубинке и считается одной из крупнейших международных площадок для демонстрации российской военной техники и вооружений.
В нем участвуют представители десятков стран, заключаются контракты и соглашения в сфере ВПК, передает «Радиоточка НСН».
