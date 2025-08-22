Мишустин исключил форум «Армия-2025» из списка международных выставок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об исключении военно-технического форума «Армия-2025» из перечня международных выставок продукции военного назначения, которые планировались к проведению в России в следующем году.

В документе говорится, что из списка международных выставок необходимо исключить позицию, касающуюся форума «Армия-2025», отмечает RT.