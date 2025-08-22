Вице-президент США опроверг политический подтекст обысков у Болтона

Администрация Дональда Трампа не использует правоохранительные органы для преследования политических оппонентов, заявил в интервью NBC вице-президент США Джей Ди Вэнс. Так он прокомментировал обыски у бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, критика нынешнего президента.

По словам вице-президента, расследование находится на ранней стадии. Если Болтону предъявят обвинения, это будет означать нарушение закона, а если дело не получит развития — значит, он не виновен, добавил Вэнс.