Вице-президент США опроверг политический подтекст обысков у Болтона
Администрация Дональда Трампа не использует правоохранительные органы для преследования политических оппонентов, заявил в интервью NBC вице-президент США Джей Ди Вэнс. Так он прокомментировал обыски у бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, критика нынешнего президента.
По словам вице-президента, расследование находится на ранней стадии. Если Болтону предъявят обвинения, это будет означать нарушение закона, а если дело не получит развития — значит, он не виновен, добавил Вэнс.
Обыски в доме Болтона прошли 22 августа. New York Post сообщала, что они связаны с расследованием об обращении с секретными документами, начатым несколько лет назад и, как утверждает источник газеты, закрытым администрацией Байдена «по политическим причинам».
Ранее Болтона обвиняли в том, что он включил в свою книгу «Комната, где это произошло» (2020) материалы, содержащие государственные секреты. Трамп требовал запретить ее публикацию, указывая на нарушение договоренности о неразглашении, передает «Радиоточка НСН».
