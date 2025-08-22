Путин заявил о надежде на восстановление отношений с США при Трампе

Президент России Владимир Путин заявил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в отношениях Москвы и Вашингтона «замаячил свет в конце тоннеля».

По словам главы государства, 15 августа в Аляске прошла откровенная встреча президентов России и США, которую стороны оценили положительно. Путин отметил, что контакты с американской стороной продолжаются и на других уровнях — через министерства и компании.