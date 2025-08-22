Путин заявил о надежде на восстановление отношений с США при Трампе
Президент России Владимир Путин заявил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в отношениях Москвы и Вашингтона «замаячил свет в конце тоннеля».
По словам главы государства, 15 августа в Аляске прошла откровенная встреча президентов России и США, которую стороны оценили положительно. Путин отметил, что контакты с американской стороной продолжаются и на других уровнях — через министерства и компании.
При этом российский лидер обратил внимание, что дальнейшие шаги во многом зависят от западных партнеров, так как Соединенные Штаты связаны обязательствами в рамках НАТО и других объединений.
Путин выразил уверенность, что лидерские качества Трампа являются «хорошим залогом» поступательного восстановления связей между Москвой и Вашингтоном, передает «Радиоточка НСН».
