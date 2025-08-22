СМИ: США и Украина обсудили проект гарантий безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники и советника Ермака Александра Бевза.
Во встрече участвовали представители США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, НАТО и Еврокомиссии. По данным источников, над проектом гарантий работают две подгруппы: политико-юридическая и военная. Первую возглавляет Ермак, вторую — секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и другие военные. Источник уточнил, что работа военной группы уже близка к завершению.
По данным «Суспільне», будущие гарантии должны включать поставки вооружений, обмен разведданными, финансовую поддержку армии и обучение украинских военных. Возможность размещения иностранных контингентов будет рассматриваться только после устойчивого прекращения огня. Также обсуждается роль США в обеспечении воздушного прикрытия.
Бевз отметил, что политическая группа работает над механизмом, аналогичным статье 5 НАТО, но с четкими алгоритмами и временными рамками. По его словам, Украина предлагает систему двусторонних договоров, которые будут ратифицированы парламентами стран-партнёров и содержать конкретные обязательства — военные, финансовые и разведывательные.
Работа над рамочным проектом гарантий должна завершиться к концу следующей недели. После этого начнется процесс подписания и ратификации соглашений, который займёт больше времени, передает «Радиоточка НСН».
