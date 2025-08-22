В России могут зарегистрировать алкогольные бренды «Ленин» и «Сталин»

Краснодарский производитель коньяка ЗАО «Новокубанское» подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Ленин» и «Сталин». Об этом сообщает сервис проверки контрагентов Rusprofile, данные которого приводит «Газета.Ru».

Согласно документам, в случае одобрения бренды смогут использоваться для продажи широкого ассортимента алкогольной продукции — от коньяка, вина и бренди до виски, водки, джина и ликеров.