В России могут зарегистрировать алкогольные бренды «Ленин» и «Сталин»
Краснодарский производитель коньяка ЗАО «Новокубанское» подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Ленин» и «Сталин». Об этом сообщает сервис проверки контрагентов Rusprofile, данные которого приводит «Газета.Ru».
Согласно документам, в случае одобрения бренды смогут использоваться для продажи широкого ассортимента алкогольной продукции — от коньяка, вина и бренди до виски, водки, джина и ликеров.
ЗАО «Новокубанское» работает с 1994 года и считается одним из старейших производителей коньяка в России: завод был основан еще в 1943 году, а с 1965-го начал выпуск коньячной продукции.
По итогам 2024 года выручка предприятия составила 350 млн рублей, чистая прибыль — 37 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
