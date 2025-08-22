Путин: У России нет недружественных стран, только элиты
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не рассматривает какие-либо государства как недружественные. По его словам, речь идет лишь о «недружественных элитах» в отдельных странах.
Такое заявление глава государства сделал на встрече с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
В 2022 году правительство утвердило перечень государств, которые поддержали санкции против РФ, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания, Япония, Южная Корея, Канада, Австралия и ряд других государств.
С тех пор в официальной риторике термин «недружественные страны» закрепился для обозначения государств, ограничивших экономические, финансовые и дипломатические связи с Россией. Однако Кремль не раз подчеркивал, что враждебное отношение исходит от политических элит, а не от народов этих стран, передает «Радиоточка НСН».
