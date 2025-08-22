Путин: У России нет недружественных стран, только элиты

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не рассматривает какие-либо государства как недружественные. По его словам, речь идет лишь о «недружественных элитах» в отдельных странах.

Такое заявление глава государства сделал на встрече с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.