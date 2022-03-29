«Проблемы с правосудием»: В России предложили заменить ЕСПЧ в формате СНГ

«Сейчас в связи с тем, что Россия вышла из Совета Европы и расторгнута Конвенция по правам человека, россияне лишены права обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Естественно встает вопрос об альтернативном международном судебном институте, куда россияне смогут обращаться в том случае, если они пройдут все судебные инстанции в РФ и, по их мнению, не добьются законности и справедливости. Для создания нового института нужно достичь соглашения между странами СНГ и разработать положения по этому ведомству. Не думаю, что это будет быстрым процессом. Другое дело, что в этих государствах также немало проблем с правосудием. Насколько новый институт будет независимым, будет придерживаться правовых стандартов или ориентироваться на политическую волю властных структур и лидеров стран СНГ – здесь большие вопросы. Но в любом случае нишу заполнять чем-то нужно. Я думаю, многие россияне захотят воспользоваться этой международной инстанцией», - объяснил он.

При этом член СПЧ отметил, что сожалеет о выходе России из Совета Европы, подчеркнув, что новый судебный институт на базе СНГ вряд ли сможет заменить ЕСПЧ.