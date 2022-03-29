«Проблемы с правосудием»: В России предложили заменить ЕСПЧ в формате СНГ
Член СПЧ Александр Брод усомнился в независимости возможного аналога Европейского суда по правам человека.
Создание аналога ЕСПЧ в странах СНГ займет немало времени и требует несколько условий, но он вряд ли сможет заменить европейский судебный институт. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в рамках СНГ может быть создан единый суд по правам человека. По словам Брода, «инициативы о создании ведомства на базе СНГ, ШОС и иных содружеств звучат давно».
«Сейчас в связи с тем, что Россия вышла из Совета Европы и расторгнута Конвенция по правам человека, россияне лишены права обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Естественно встает вопрос об альтернативном международном судебном институте, куда россияне смогут обращаться в том случае, если они пройдут все судебные инстанции в РФ и, по их мнению, не добьются законности и справедливости. Для создания нового института нужно достичь соглашения между странами СНГ и разработать положения по этому ведомству. Не думаю, что это будет быстрым процессом. Другое дело, что в этих государствах также немало проблем с правосудием. Насколько новый институт будет независимым, будет придерживаться правовых стандартов или ориентироваться на политическую волю властных структур и лидеров стран СНГ – здесь большие вопросы. Но в любом случае нишу заполнять чем-то нужно. Я думаю, многие россияне захотят воспользоваться этой международной инстанцией», - объяснил он.
При этом член СПЧ отметил, что сожалеет о выходе России из Совета Европы, подчеркнув, что новый судебный институт на базе СНГ вряд ли сможет заменить ЕСПЧ.
«То, что Россия вышла из Совета Европы со всеми последствиями, лично я без восторга приветствую, особенно, конечно, потерю института ЕСПЧ, несмотря на то, что он был политизированным. У россиян была отдушина, поскольку мы знаем все проблемы, свойственные нашей системе правосудия. Россия была одной из стран, которая лидировала по количеству обращений в ЕСПЧ. Сомневаюсь, что новый судебный институт в странах СНГ сможет его заменить. Кстати существует система ООН, в которой есть Совет по правам человека, верховный комиссар по правам человека, международный суд организации. Конечно, россияне могут пользоваться и этой инстанцией», - заключил Брод.
Ранее сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от выхода из Совета Европы, в том числе из Европейского суда по правам человека, Россия ничего не потеряет.
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