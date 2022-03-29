Матвиенко: Единый суд по правам человека может появиться в формате СНГ

Кроме того, как передаёт ТАСС, спикер Совета Федерации подчеркнула, что Россия не планирует возвращаться в Совет Европы. По её словам, этот вопрос не будет подниматься до тех пор, пока эта организация не изменит свой формат и не станет по-настоящему объединительной структурой. При этом, по мнению Матвиенко, в Совете Европы уже давно происходит фундаментальная содержательная деградация, которая, вместо создания единого гуманитарного и правового пространства, превратила организацию в институт политических разборок.

Глава верхней палаты парламента подчеркнула, что после выхода из состава Совета Европы Россия не перестала быть крупнейшей европейской страной и не перестанет быть частью Европы. А ежегодные взносы в размере 33 миллионов евро, которые Россия выплачивала в организацию, Матвиенко предлагает направлять на строительство новых школ в нашей стране.

Ранее в Европейском суде по правам человека сообщили о том, когда Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека. С 16 марта Россия прекратила свои полномочия в Совете Европы. Решение об этом принял Комитет министров организации. За день до этого правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.