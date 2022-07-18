«Закулисная игра»: В России поддержали создание единого органа для контроля за табаком
Руководитель агентства «Русский табак» Максим Королев в эфире НСН сообщил, что в России много нелегального табака из-за резкого роста цен и низких доходов граждан, а также из-за большого налогового разрыва с соседними странами.
Регулирование табачной продукцией давно пора было передать от разных органов в руки одной организации, чтобы не было разногласий, но многие ведомства сопротивлялись потере своих полномочий. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создать организацию «Ростабак» для полного контроля за оборотом никотиносодержащей продукции. По словам Королева, этот вопрос поднимают уже давно.
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«Видимо, депутаты не в курсе, что процесс идет, и решения уже приняты на уровне Минфина. Единый орган будет. Возможно, он будет называться иначе, но это давно обсуждаемая проблема. Будет ли это новая организация или полномочия передадут уже существующим подразделениям, но такой орган, скорее всего, будет в структуре Минфина. Регулирование этой отрасли шло в разных направлениях разными ведомствами. Кроме Минфина, занимающегося табачными акцизами, у нас есть Минздрав, который инициирует регулирование во всех сферах. Еще есть Минсельхоз, который касается табачного производства и технического регулирования; естественно, Роспотребнадзор, как контрольный орган; Минпромторг, который завязан на маркировку. То есть почти все, в основном в экономическом блоке, кроме силовых ведомств, были заняты этим вопросом. Ведомства сопротивляются потере полномочий. То есть идет закулисная игра. Этот разнобой давно пора было прекратить и передать в единый орган, который бы последовательно координировал все регулирование без противоречий», - рассказал он.
При этом редактор информагентства добавил, что в России до сих пор достаточно серьезно стоит вопрос нелегальной продукции.
«Нелегальная продукция, по которой не уплачены акцизы, но она не нарушает ничьих авторских прав – это большая проблема. Пока она остается актуальной для России. У нас быстро растут цены, и покупательная способность населения последнее время ощутимо снижается. Вот в этот разрыв со своим предложением устремляются нелегальные поставщики: и контрабандисты, и подпольное производство; и производство наших соседей по ЕврАзЭС, для транспортных потоков которых нет контроля за перемещением. Вообще мера по контролю за ними уже принята, но она еще не заработала. Маркировка пока эффекта не дала», - подчеркнул Королев.
Он также сообщил, какие еще меры по борьбе с распространением нелегальной табачной продукции в скором времени может принять государство.
«Минфин подготовил законопроект по лицензированию производства и оборота табака, а также решения по уничтожению задержанных продукции и оборудования, использующегося для выпуска нелегальной табачной продукции. Это следующие ожидаемые серьезные решения. А так главная системная проблема – большое различие в уровне налогов с соседними странами, в особенности с Белоруссией. Это дает зазор и слишком привлекательно для всех криминальных предпринимателей. Поэтому пока поставки будут продолжаться», - заключил Королев.
Ранее депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что с контрафактными алкоголем и табаком надо бороться радикально, иначе пострадают и здоровье россиян, и экономика.
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