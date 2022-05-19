«Хватит на три месяца»: Сомелье рассказал, кто заменит иностранные вина в России

«Цены на рынке будут расти, потому что меняется логистика. Если перевозка вина будет проходить через третьи страны, то она будет дороже. Но так как курс доллара пока стабилен, сейчас цены такие же, как были в начале года и в том году. Пока цены никто не повышает, но в дальнейшем, если стоимость логистики будет расти, то и вино будет дорожать до 30%. Некоторые российские производители уже начали экспортировать свою продукцию в ближайшие страны, но у нас пока не так много вина, надо сначала загрузить свой рынок после ухода иностранных позиций», - заключил Сидоров.

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что раньше за перевозку алкоголя и табака из стран ЕАЭС следовало административное наказание, которое не сильно останавливало людей, но введение уголовного наказания за это приведет к удорожанию таких поставок.