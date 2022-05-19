«Хватит на три месяца»: Сомелье рассказал, кто заменит иностранные вина в России
Заменить ушедшие с российского рынка иностранные вина сможет продукция из России и дружественных стран, заявил в эфире НСН Алексей Сидоров.
Запасов иностранных вин в России хватит на три-четыре месяца, но заменить их сможет и российская продукция, которая с каждым годом становится только лучше. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Российской ассоциации сомелье Алексей Сидоров.
Ранее руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров заявил, что до 60% иностранного вина может пропасть с полок магазинов в России из-за санкций и проблем с логистикой. Сидоров подтвердил, что некоторые иностранные бренды вина уйдут из РФ.
«Но в каждой компании индивидуально: кто-то сохраняет портфель, перевозя продукцию через другие страны, какие-то бренды вообще отказались поставлять вина в Россию. Но 60%, мне кажется, завышенная цифра. Сейчас российское вино в тренде. Оно становится все лучше, виноградников становится больше. Надо ориентироваться на своего производителя. Но сейчас у нас популярными становятся и неплохие армянские вина, и грузинские, и азербайджанские, и даже узбекские. То есть у нас на полках появятся вина из дружественных стран. Но иностранные вина пока еще есть на складах. Еще три-четыре месяца они не пропадут», - отметил он.
При этом, по его словам, вино на российском рынке может подорожать из-за роста стоимости издержек.
«Цены на рынке будут расти, потому что меняется логистика. Если перевозка вина будет проходить через третьи страны, то она будет дороже. Но так как курс доллара пока стабилен, сейчас цены такие же, как были в начале года и в том году. Пока цены никто не повышает, но в дальнейшем, если стоимость логистики будет расти, то и вино будет дорожать до 30%. Некоторые российские производители уже начали экспортировать свою продукцию в ближайшие страны, но у нас пока не так много вина, надо сначала загрузить свой рынок после ухода иностранных позиций», - заключил Сидоров.
Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что раньше за перевозку алкоголя и табака из стран ЕАЭС следовало административное наказание, которое не сильно останавливало людей, но введение уголовного наказания за это приведет к удорожанию таких поставок.
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