«Будет незаметно»: В Союзе потребителей предрекли ухудшение качества всех продуктов
В условиях санкций производители вынуждены подменять сырье и технологии из-за возросшей стоимости, заявил в эфире НСН председатель Союза Петр Шелищ.
В России в ближайшее время ухудшится качество абсолютно всех продуктов из-за санкций и необходимости сдерживания роста цен, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в опросе россияне заявили об ухудшении качества колбасных изделий и молочной продукции. В худшую сторону, по мнению респондентов, изменилась также ситуация с овощами, кофе, кондитерскими изделиями и алкоголем.
«Сдерживание роста цен осуществляется за счет ухудшения качества и уменьшения количества продукции. Но чаще всего незаметно, когда сырье подменяется на более дешевое. Условно, в хлебобулочных изделиях, которые раньше выпускались из муки высшего сорта, теперь используется мука первого сорта. Это касается и молочных жиров, и тех частей туш животных, которые используются в производстве мясных изделий», - сказал Шелищ.
По его словам, из-за повышения цен и проблем с логистикой производители вынуждены уже сейчас упрощать технологии и заменять сырье.
«Производителей сдерживать цены побуждают торговые сети и потребительский спрос. Именно поэтому все торговые компании не хотят повышать цены, потому что понимают, что смогут продать меньше продукции по более высокой цене. Какой выход у производителя, у которого растет цена и стоимость логистики? Упрощают технологии, подменяют сырье. Этот процесс вполне естественный, тут без всяких экспертиз можно предсказать, что как только идет рост цен, начинается снижение качества», - отметил Шелищ.
Председатель Союза потребителей также рассказал, что в 2000-х годах при производстве колбасы в России было более 90% импортных составляющих.
«Практически все продукты из-за санкций станут хуже. Еще лет 20 назад я делал запрос в один из наших ведущих мясоперерабатывающих комбинатов в Москве. Запрос был о том, какая часть импортных составляющих в цене колбасы с названием «Русская». Оказалось, что более 90%. Оставшееся в процентах наше – это был труд и налоги. Тогда мясо было завозное, очень надеюсь, что сейчас это уже не так. Упаковка колбасы также была завозная, даже веревки, которыми ее перевязывали. Оборудование, на котором все производилось – также было импортное», - резюмировал Шелищ.
Антироссийские санкции США и Евросоюза из-за спецоперации на Украине затронули импорт и экспорт. Поставки продукции в страну из-за рубежа стали сильно затруднены. При этом правительство России легализовало параллельный импорт (ввоз в страну продукции без согласия производителя – прим. НСН). Однако продукты питания, алкоголь и табак пока не вошли в перечень такой продукции.
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