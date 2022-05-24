«Будет незаметно»: В Союзе потребителей предрекли ухудшение качества всех продуктов

Накануне в опросе россияне заявили об ухудшении качества колбасных изделий и молочной продукции. В худшую сторону, по мнению респондентов, изменилась также ситуация с овощами, кофе, кондитерскими изделиями и алкоголем.

«Сдерживание роста цен осуществляется за счет ухудшения качества и уменьшения количества продукции. Но чаще всего незаметно, когда сырье подменяется на более дешевое. Условно, в хлебобулочных изделиях, которые раньше выпускались из муки высшего сорта, теперь используется мука первого сорта. Это касается и молочных жиров, и тех частей туш животных, которые используются в производстве мясных изделий», - сказал Шелищ.

По его словам, из-за повышения цен и проблем с логистикой производители вынуждены уже сейчас упрощать технологии и заменять сырье.

«Производителей сдерживать цены побуждают торговые сети и потребительский спрос. Именно поэтому все торговые компании не хотят повышать цены, потому что понимают, что смогут продать меньше продукции по более высокой цене. Какой выход у производителя, у которого растет цена и стоимость логистики? Упрощают технологии, подменяют сырье. Этот процесс вполне естественный, тут без всяких экспертиз можно предсказать, что как только идет рост цен, начинается снижение качества», - отметил Шелищ.