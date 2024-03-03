«Задать личный вопрос»: Эксперт рассказал, как спастись от аудиомошенников
В ситуации, когда кажется, что звонят мошенники, лучше перепроверить, заявил НСН Дмитрий Медведев.
Мошенники часто создают искусственный контекст угрозы или срочности, чтобы спровоцировать быструю реакцию, поэтому в случае возникновения сомнений нельзя торопиться, рассказал НСН эксперт по нейросетям Дмитрий Медведев.
Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что в интернете выросло количество объявлений с предложением о платной озвучке рекламы и фильмов, публикуемых мошенниками. Злоумышленники собирают дата-сеты голосов, которые потом используют для обучения нейросетей и генерируют на их основе аудиосообщения, с помощью которых вымогают деньги у друзей и родственников жертвы.
«Если вы столкнулись с ситуацией, когда вам кажется, что голосовое сообщение от кого-то, кого вы знаете, может быть подделкой, необходимо проявить осторожность. Чтобы защититься от мошенников, проверьте контекст: если сообщение содержит необычный запрос, например, о срочной передаче денег или предоставлении конфиденциальной информации, будьте особенно настороже. Мошенники часто создают искусственный контекст угрозы или срочности, чтобы спровоцировать быструю реакцию. Ищите несоответствия: отметьте любые странности в интонации, произношении или содержании сообщения, которые могут указывать на его искусственное происхождение», - сказал собеседник НСН.
Он так же порекомендовал задавать личные вопросы возможным мошенникам.
«Задайте личный вопрос: если вы не можете поговорить напрямую, попробуйте задать вопрос, ответ на который известен только вам и человеку, которого, как вы считаете, имитируют. Это может быть что-то нейтральное, не связанное с секретной информацией. Мошенники часто используют общие фразы, чтобы избежать конкретики. С близкими людьми можете договориться о специальном тайном слове. Перепроверьте через альтернативный канал связи: попробуйте связаться с человеком, который якобы отправил сообщение, через другой канал связи, который случайный мошенник не смог бы подделать или контролировать. Например, если вы получили подозрительное голосовое сообщение, попробуйте написать этому человеку в социальной сети или позвонить ему», - отметил эксперт.
По словам Медведева, в любом случае нельзя раскрывать личные данные по телефону или в голосовых сообщениях.
«Не давайте конфиденциальной информации: никогда не предоставляйте личную или финансовую информацию в ответ на голосовые сообщения, если не уверены в подлинности отправителя. Используйте двухфакторную аутентификацию: где возможно, активируйте двухфакторную аутентификацию для всех важных учетных записей, чтобы предотвратить несанкционированный доступ, даже если мошенники получили какую-то конфиденциальную информацию», - заключил эксперт.
Ранее глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что на слух отличить реальное аудиосообщение от сгенерированного нейросетью практически нереально.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Москвичи выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице
- Миллиардер Илон Маск согласился с идеей расформировать НАТО
- В Ингушетии силовики ликвидировали шестерых боевиков
- Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи собрал участников из почти 190 стран
- Дональд Трамп победил в Айдахо, Мичигане и Миссури
- Беспилотники над Питером: В небе северной столицы и Ленобласти сбивают БПЛА
- СМИ: на Западе в скором времени повторится «китайский шок»
- В Израиле допустили ужесточение позиции в отношении РФ
- «Стадия принятия»: Киев атакует Крым, на Западе пытаются смириться с проигрышем Украины
- Дрозденко: Поражены цели над Финским заливом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru