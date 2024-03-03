«Задать личный вопрос»: Эксперт рассказал, как спастись от аудиомошенников

Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что в интернете выросло количество объявлений с предложением о платной озвучке рекламы и фильмов, публикуемых мошенниками. Злоумышленники собирают дата-сеты голосов, которые потом используют для обучения нейросетей и генерируют на их основе аудиосообщения, с помощью которых вымогают деньги у друзей и родственников жертвы.



«Если вы столкнулись с ситуацией, когда вам кажется, что голосовое сообщение от кого-то, кого вы знаете, может быть подделкой, необходимо проявить осторожность. Чтобы защититься от мошенников, проверьте контекст: если сообщение содержит необычный запрос, например, о срочной передаче денег или предоставлении конфиденциальной информации, будьте особенно настороже. Мошенники часто создают искусственный контекст угрозы или срочности, чтобы спровоцировать быструю реакцию. Ищите несоответствия: отметьте любые странности в интонации, произношении или содержании сообщения, которые могут указывать на его искусственное происхождение», - сказал собеседник НСН.

