Китай покупает нефть у России с большим дисконтом, отказываться от нее невыгодно, а США сильно зависят от китайских товаров народного потребления, поэтому стороны найдут компромисс, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения 500% пошлин против Китая в ответ на закупки китайскими компаниями российской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире CNBC. Инициативу, по его словам, поддерживают 89 из 100 сенаторов. Решение может быть принято в ближайшие недели. Остапкович объяснил, почему вновь обсуждаются такие масштабные пошлины.

«Политическая риторика всегда строится на предварительных отказах и на путанице ситуации, а потом в конце концов люди садятся и договариваются. Пошлины 500% - это фактически запретительный вариант, никто торговать с такими пошлинами не будет, это невыгодно. Но слова Трампа нужно делить на 360 и следить не за тем, что он говорит, а за тем, что делает. Америка очень зависит от китайских товаров народного потребления. Пока это риторика. Он никаких санкций в отношении России до сих пор не наложил», - заявил Остапкович.