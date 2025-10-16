Почему Трамп не решится ввести пошлины в 500% против Китая
Торговая война между США и Китаем невыгодна никому, скорее всего, будет найден компромисс, а заградительные пошлины останутся «страшилкой», заявил НСН эксперт ВШЭ Георгий Остапкович.
Китай покупает нефть у России с большим дисконтом, отказываться от нее невыгодно, а США сильно зависят от китайских товаров народного потребления, поэтому стороны найдут компромисс, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения 500% пошлин против Китая в ответ на закупки китайскими компаниями российской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире CNBC. Инициативу, по его словам, поддерживают 89 из 100 сенаторов. Решение может быть принято в ближайшие недели. Остапкович объяснил, почему вновь обсуждаются такие масштабные пошлины.
«Политическая риторика всегда строится на предварительных отказах и на путанице ситуации, а потом в конце концов люди садятся и договариваются. Пошлины 500% - это фактически запретительный вариант, никто торговать с такими пошлинами не будет, это невыгодно. Но слова Трампа нужно делить на 360 и следить не за тем, что он говорит, а за тем, что делает. Америка очень зависит от китайских товаров народного потребления. Пока это риторика. Он никаких санкций в отношении России до сих пор не наложил», - заявил Остапкович.
По его словам, в случае начала торговой войны между США и Китаем пострадают все страны.
«Компромисс, которого добиваются США, очень простой: чтобы Пекин покупал американскую нефть и отказался от российской. И США будут продавать ее по демократическим ценам. Но для Китая это невыгодно, потому что мы продаем Китаю нефть с определенным дисконтом, ниже общемировой цены. Американцы будут продавать по мировым ценам, поэтому Китай и сопротивляется этому варианту. Если Китай перестанет покупать у России нефть, а это примерно 40% всей нефти, которую экспортирует РФ, то российский бюджет лишится большой части экспортных доходов от нефти, а это одна из самых больших статей. Бюджет уйдет в глубокий дефицит. Но думаю, что до этого не дойдет. От этой товарной войны пострадает весь мир. Если наша нефть не будет поступать на мировой рынок, а это примерно 8-12% объемов нефти, то сразу цена нефти вырастет с сегодняшних 70 до 100-120 долларов за баррель. Трамп это прекрасно понимает, поэтому пока это все пугалки, страшилки», - уверен специалист ВШЭ.
России потребуется до полугода, чтобы выстроить новые логистические цепочки, если Индия все же откажется от российской нефти, заявил ранее НСН замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
