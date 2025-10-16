В Госдуме обвинили британскую разведку в финансировании террористов в России
Британские спецслужбы годами готовят диверсии против России, но Москва не будет отвечать подобными методами, заявил НСН Алексей Чепа.
Разведка Великобритании (MI-6) финансирует террористов внутри России и обучает диверсантов в соседних странах, рассказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре НСН.
Директор ФСБ Александр Бортников ранее прямо обвинил Великобританию в участии в конфликте против России на стороне Украины. Он отметил, что спецподразделения британского спецназа SAS непосредственно участвуют в боевых действиях, киевский режим и его силовой блок тотально контролируются Великобританией, а теракты и диверсии в России происходили «именно под патронажем британских спецслужб». По его словам, следующий теракт британская разведка планирует против газопровода «Турецкий поток». Чепа указал и на другие операции британцев.
«Древняя британская спецслужба MI-6 всегда была провокатором конфликтов во всем мире. Она принимала участие в перевороте на Украине в 2014 году и подготовке всех предыдущих событий. Конфликт тоже готовила не Украина, да и призывы сражаться до последнего украинца нужны не им, а спецслужбам, которые используют их как пушечное мясо. Британцы продолжают самую активную работу по терактам как в России, так и в других странах. Они обмениваются информацией, предоставляют украинским разведчикам данные, обучают террористов. Они засылают их к нам из соседних стран. Возможно, у них существуют спящие агенты, которые были засланы сюда. Можно с уверенностью сказать, что спецслужбы Великобритании продолжают самым активным образом заниматься террористической деятельностью на территории России и окружающих нас стран», — отметил он.
Чепа отметил, что Россия не будет отвечать такими же мерами на действия британцев.
«Диверсия — это не наш метод борьбы. Террористические акты и разрушения, от которых могут страдать простые граждане, не стиль России. Наша задача — это активное разрушение планов тех граждан, той работы, которую проводят против нас эти службы. Мы этим занимаемся. Зеркальные меры просто недопустимы, мы на это не пойдем. Россия не устроит никому свой “Крокус” (имеется в виду теракт в “Крокус Сити Холле” 22 марта 2024 года. В результате атаки погибли 150 человек и 609 получили ранения - примечание НСН)», — подчеркнул он.
Ранее Чепа рассказал НСН, как Россия ответит на операцию НАТО «Восточный страж».
