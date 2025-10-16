Песков назвал саммит в Анкоридже совместным успехом Путина и Трампа

Так он ответил на вопрос журналистов о том, что глава Белого дома якобы начал сближаться с Киевом из-за недовольства тем, что некоторые СМИ называли саммит на Аляске «триумфом Путина».

«Анкоридж - это совместный успех... Это очень позитивный, положительный конструктивный саммит», - сказал представитель Кремля.

Ранее песков заявил, что «импульс Анкориджа» для урегулирования на Украине жив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».