Песков назвал саммит в Анкоридже совместным успехом Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже - это их совместный успех. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Рябков: Импульс украинскому урегулированию после встречи на Аляске исчерпан

Так он ответил на вопрос журналистов о том, что глава Белого дома якобы начал сближаться с Киевом из-за недовольства тем, что некоторые СМИ называли саммит на Аляске «триумфом Путина».

«Анкоридж - это совместный успех... Это очень позитивный, положительный конструктивный саммит», - сказал представитель Кремля.

Ранее песков заявил, что «импульс Анкориджа» для урегулирования на Украине жив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Булкин
