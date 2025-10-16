Володин призвал запретить пальмовое масло во всех детских продуктах
Необходимо ввести запрет на использование пальмового масла во всех детских продуктах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В ходе пленарного заседания он выразил надежду, что данный вопрос на контроль возьмёт «лично председатель правительства», и будет получен ответ, позволяющий рассчитывать на наведение порядка в этой сфере.
«Надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, а в остальных ограничивать», - сказал Володин.
Ранее в Госдуме предложили обязать размещать пугающие картинки на продуктах с пальмовым маслом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почему Трамп не решится ввести пошлины в 500% против Китая
- «Собачий расизм!»: В России возмутились новому списку опасных пород
- Володин призвал запретить пальмовое масло во всех детских продуктах
- «Образуется гуталин!»: Автосервисы объяснили отказ двигателей у Geely в РФ
- В Кремле опровергли сообщения о заинтересованности Сирии в российских патрулях
- Россиян призвали пока не ждать открытия магазинов 7-Eleven
- Яна Рудковская рассказала, зачем ей усадьба Фаберже
- В Госдуме обвинили британскую разведку в финансировании террористов в России
- В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ
- Концерты Hollywood Undead в России отменены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru