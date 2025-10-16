Володин призвал запретить пальмовое масло во всех детских продуктах

Необходимо ввести запрет на использование пальмового масла во всех детских продуктах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания он выразил надежду, что данный вопрос на контроль возьмёт «лично председатель правительства», и будет получен ответ, позволяющий рассчитывать на наведение порядка в этой сфере.

«Надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, а в остальных ограничивать», - сказал Володин.

Ранее в Госдуме предложили обязать размещать пугающие картинки на продуктах с пальмовым маслом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
