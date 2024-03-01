«Достаточно 30 секунд»: Как мошенники используют ИИ для подделки голоса

По его словам, чтобы не нарваться на мошенников, лучше самостоятельно связаться с нужным вам собеседником и обсудить с ним вопросы в режиме онлайн.



«На слух отличить реальное аудиосообщение от сгенерированного нейросетью практически нереально. Оно будет очень похоже. В случае сомнения лучше перезвонить самому. Если говорим о голосовых сообщениях, то лучше связаться с человеком для разговора в режиме онлайн. Чтобы сгенерировать новое сообщение, достаточно нескольких секунд, сейчас технологии достаточно развились. В режиме онлайн подобное тоже возможно, но будут все равно какие-то задержки и сбои», - заключил эксперт.

Ранее гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что российские компании проявляют интерес к ChatGPT и другим инструментам, созданным на основе искусственного интеллекта, однако зачастую организации не могут использовать их из-за требований к безопасности данных.

