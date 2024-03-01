«Достаточно 30 секунд»: Как мошенники используют ИИ для подделки голоса
На создание нейросетью аудиосообщения с идентичным голосом какого-либо человека нужно несколько секунд, заявил НСН Владимир Ульянов.
На слух отличить реальное аудиосообщение от сгенерированного нейросетью практически нереально, заявил НСН глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.
Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что в интернете выросло количество объявлений с предложением о платной озвучке рекламы и фильмов, публикуемых мошенниками. Злоумышленники собирают дата-сеты голосов, которые потом используют для обучения нейросетей и генерируют на их основе аудиосообщения, с помощью которых вымогают деньги у друзей и родственников жертвы.
«Для подделки голоса мошенникам нужна аудиозапись любой речи человека длительностью 30-40 секунд, иногда чуть больше. Если есть запись длиннее минуты, то мошенникам удастся создать схему, которая будет очень точно произносить что угодно. Более того, достаточно получить доступ к чату, в котором люди обмениваются аудиосообщениями длительностью около минуты», - сказал собеседник НСН.
По его словам, чтобы не нарваться на мошенников, лучше самостоятельно связаться с нужным вам собеседником и обсудить с ним вопросы в режиме онлайн.
«На слух отличить реальное аудиосообщение от сгенерированного нейросетью практически нереально. Оно будет очень похоже. В случае сомнения лучше перезвонить самому. Если говорим о голосовых сообщениях, то лучше связаться с человеком для разговора в режиме онлайн. Чтобы сгенерировать новое сообщение, достаточно нескольких секунд, сейчас технологии достаточно развились. В режиме онлайн подобное тоже возможно, но будут все равно какие-то задержки и сбои», - заключил эксперт.
Ранее гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что российские компании проявляют интерес к ChatGPT и другим инструментам, созданным на основе искусственного интеллекта, однако зачастую организации не могут использовать их из-за требований к безопасности данных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru