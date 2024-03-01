«Достаточно 30 секунд»: Как мошенники используют ИИ для подделки голоса

На создание нейросетью аудиосообщения с идентичным голосом какого-либо человека нужно несколько секунд, заявил НСН Владимир Ульянов.

На слух отличить реальное аудиосообщение от сгенерированного нейросетью практически нереально, заявил НСН глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

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Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что в интернете выросло количество объявлений с предложением о платной озвучке рекламы и фильмов, публикуемых мошенниками. Злоумышленники собирают дата-сеты голосов, которые потом используют для обучения нейросетей и генерируют на их основе аудиосообщения, с помощью которых вымогают деньги у друзей и родственников жертвы.

«Для подделки голоса мошенникам нужна аудиозапись любой речи человека длительностью 30-40 секунд, иногда чуть больше. Если есть запись длиннее минуты, то мошенникам удастся создать схему, которая будет очень точно произносить что угодно. Более того, достаточно получить доступ к чату, в котором люди обмениваются аудиосообщениями длительностью около минуты», - сказал собеседник НСН.

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По его словам, чтобы не нарваться на мошенников, лучше самостоятельно связаться с нужным вам собеседником и обсудить с ним вопросы в режиме онлайн.

«На слух отличить реальное аудиосообщение от сгенерированного нейросетью практически нереально. Оно будет очень похоже. В случае сомнения лучше перезвонить самому. Если говорим о голосовых сообщениях, то лучше связаться с человеком для разговора в режиме онлайн. Чтобы сгенерировать новое сообщение, достаточно нескольких секунд, сейчас технологии достаточно развились. В режиме онлайн подобное тоже возможно, но будут все равно какие-то задержки и сбои», - заключил эксперт.

Ранее гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что российские компании проявляют интерес к ChatGPT и другим инструментам, созданным на основе искусственного интеллекта, однако зачастую организации не могут использовать их из-за требований к безопасности данных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектМошенники

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