Проблема выхода из строя двигателей на китайских Geely в России кроется в российском масле, которое переливают в автомобиль после его транспортировки в РФ. Об этом НСН рассказал вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Несколько десятков автомобилей Geely 2025 года выпуска вышли из строя в России из-за «полетевших» двигателей, сообщает Telegram-канал Baza. Некоторые водители теряли управление прямо во время движения. Речь о моделях Geely Monjaro, Geely Tugella и Geely Coolray. В Geely Motors же заявили, что проблема в российском бензине, так как уровень оксидантов в нём выше, чем в китайском. Сейчас как минимум на Geely Monjaro обновляют ПО, чтобы улучшить систему защиты от детонации двигателя. Казаченко объяснил, в чем причина поломок «китайцев».