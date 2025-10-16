«Образуется гуталин!»: Автосервисы объяснили отказ двигателей у Geely в РФ
Из-за того, что китайские Geely не приспособлены к российскому маслу, которое в них переливают, в автомобиле образуется гуталин, и машина остается просто без смазки, заявил НСН Александр Казаченко.
Проблема выхода из строя двигателей на китайских Geely в России кроется в российском масле, которое переливают в автомобиль после его транспортировки в РФ. Об этом НСН рассказал вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Несколько десятков автомобилей Geely 2025 года выпуска вышли из строя в России из-за «полетевших» двигателей, сообщает Telegram-канал Baza. Некоторые водители теряли управление прямо во время движения. Речь о моделях Geely Monjaro, Geely Tugella и Geely Coolray. В Geely Motors же заявили, что проблема в российском бензине, так как уровень оксидантов в нём выше, чем в китайском. Сейчас как минимум на Geely Monjaro обновляют ПО, чтобы улучшить систему защиты от детонации двигателя. Казаченко объяснил, в чем причина поломок «китайцев».
«Вся проблема в российском масле, которое заливает завод. У меня на машинах с пробегами 2 700, 9 700, 5 500 км возникает образование гуталина и последующее заклинивание двигателя. У нас же существует предпродажная подготовка. Ключевой вопрос: когда машина пришла сюда с Китая, меняли или не меняли масло на предпродажной подготовке? Если меняли, то, скорее всего, на российское. Китайское масло немножко другое, потому что на азиатском рынке другой подход и к маслу, и к требованиям, и к пробегам. Так что здесь больше проблема в маслах, чем в бензине. Если бы были проблемы только в бензине, то страдали бы абсолютно все автомобили, а не только Geely», - рассказал он.
По словам Казаченко, проблемы с качеством российского бензина, конечно, есть, но они не являются основной причиной. Он подчеркнул, что для решения ситуации с отказом двигателей необходимо комплексно разбираться с топливными системами.
«Жалобы на бензин по поводу того, что сейчас стали добавлять какие-то добавки, есть. Наверно, для поднятия октанового числа используются какие-то агрессивные присадки. Но, опять же, из-за чего это происходит? Из-за неисправности топливной системы. Форсунка переливает несгоревший бензин, через поршневую систему он попадает в масло, в картер, и бензин перемешивается с маслом. Происходит сворачивание присадок топлива, образовывается «шлам» - в простонародье гуталин, и всё, смазывающих веществ в масле больше нет. Так что здесь надо комплексно смотреть, что там с топливными системами, а не делать перепрошивку программного обеспечения. Потому что самая важная проблема – это перелив форсунки. Если ее решить, то, в принципе, не будет переливать, и, возможно, масло не будет сворачиваться», - подытожил он.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько в беседе с НСН связал проблему с двигателями у Geely с некачественным российским бензином. По его словам, он появляется из-за махинаций на автомобильных заправках, где его разбавляют.
