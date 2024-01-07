Этика и технологии против ИИ: Люди борются за правду с искусственным интеллектом

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в образовании, экономике и обществе в целом требуют особой этики использования. Однако, мошенники не будут использовать актифейковые метки, считают эксперты. 



Неизвестные лица с помощью искусственного интеллекта (ИИ) создают положительные статьи о Казахстане. Отмечается, что тексты рассылают для публикации в средствах массовой информации. При этом статьи подписаны именами известных ученых, сообщило издание, пишет газета Times.

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Разработчики систем генерации контента научились обходить антифейковые системы, поэтому подобные алгоритмы сегодня ненадежны, заявил гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов в беседе с НСН.

«Речь идет о контенте, который генерируется нейросетями: аудиозаписи, видео, изображения, тексты. Визуально отличить сгенерированный контент иногда можно, иногда нет, иногда контент очень качественный, человек отличить не может...Задача важная, но довольно сложная с точки зрения технической реализации. Я хороших примеров решения этих задач в мире не встречал. Есть подходы, когда принудительно разработчиков заставляют внедрить скрытую пометку внутри контента. Такие примеры в мире есть, крупные корпорации, которые создают сервисы для генерации речи, внедряют звуковые пометки. Если мы говорим про злоумышленников, они никаких пометок делать не будут», - резюмировал собеседник НСН.
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По поводу авторства в материалах, написанных с помощью ИИ, рассуждал ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко в беседе с НСН. Использование нейросетей в процессе обучения уже стало реальностью, студенты с такими навыками получат конкурентное преимущество, считает ректор. При этом он призвал отказаться от «конвейерного» использования нейросетей и определить «границы».

«Я по-прежнему уверен, что развитие сферы искусственного интеллекта заставит пересмотреть устоявшиеся представления о том, что такое авторство и соавторство, что такое творчество, где границы допустимого в академической культуре. Мы еще в самом начале этого пути, многие ответы только предстоит найти. Нельзя закрывать глаза на то, что у тех, кто быстрее сумеет овладеть инструментарием нейросетей, появится серьезное конкурентное преимущество... Вопросы этики применения искусственного интеллекта совсем не являются праздными не только в образовательной сфере, но и в обществе и экономике в целом», - объяснил собеседник НСН.
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Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) в эфире НСН назвал искусственный интеллект технологическим трендом 2024 года.

«Кроме того, думаю, нейросети будут так же активно развиваться, как и весь этот год. Может, появятся более отраслевые и узкоспециализированные нейросети, будут улучшаться интерфейсы взаимодействия, из сугубо профессиональной темы они могут перейти во что-то более потребительское», - отметил техно-блогер.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 19 марта проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). По мнению экспертов, подобные дипфейки могут нести в себе огромные риски, в том числе для органов власти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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