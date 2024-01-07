Этика и технологии против ИИ: Люди борются за правду с искусственным интеллектом
Применение искусственного интеллекта (ИИ) в образовании, экономике и обществе в целом требуют особой этики использования. Однако, мошенники не будут использовать актифейковые метки, считают эксперты.
Неизвестные лица с помощью искусственного интеллекта (ИИ) создают положительные статьи о Казахстане. Отмечается, что тексты рассылают для публикации в средствах массовой информации. При этом статьи подписаны именами известных ученых, сообщило издание, пишет газета Times.
Разработчики систем генерации контента научились обходить антифейковые системы, поэтому подобные алгоритмы сегодня ненадежны, заявил гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов в беседе с НСН.
«Речь идет о контенте, который генерируется нейросетями: аудиозаписи, видео, изображения, тексты. Визуально отличить сгенерированный контент иногда можно, иногда нет, иногда контент очень качественный, человек отличить не может...Задача важная, но довольно сложная с точки зрения технической реализации. Я хороших примеров решения этих задач в мире не встречал. Есть подходы, когда принудительно разработчиков заставляют внедрить скрытую пометку внутри контента. Такие примеры в мире есть, крупные корпорации, которые создают сервисы для генерации речи, внедряют звуковые пометки. Если мы говорим про злоумышленников, они никаких пометок делать не будут», - резюмировал собеседник НСН.
По поводу авторства в материалах, написанных с помощью ИИ, рассуждал ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко в беседе с НСН. Использование нейросетей в процессе обучения уже стало реальностью, студенты с такими навыками получат конкурентное преимущество, считает ректор. При этом он призвал отказаться от «конвейерного» использования нейросетей и определить «границы».
«Я по-прежнему уверен, что развитие сферы искусственного интеллекта заставит пересмотреть устоявшиеся представления о том, что такое авторство и соавторство, что такое творчество, где границы допустимого в академической культуре. Мы еще в самом начале этого пути, многие ответы только предстоит найти. Нельзя закрывать глаза на то, что у тех, кто быстрее сумеет овладеть инструментарием нейросетей, появится серьезное конкурентное преимущество... Вопросы этики применения искусственного интеллекта совсем не являются праздными не только в образовательной сфере, но и в обществе и экономике в целом», - объяснил собеседник НСН.
Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) в эфире НСН назвал искусственный интеллект технологическим трендом 2024 года.
«Кроме того, думаю, нейросети будут так же активно развиваться, как и весь этот год. Может, появятся более отраслевые и узкоспециализированные нейросети, будут улучшаться интерфейсы взаимодействия, из сугубо профессиональной темы они могут перейти во что-то более потребительское», - отметил техно-блогер.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 19 марта проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). По мнению экспертов, подобные дипфейки могут нести в себе огромные риски, в том числе для органов власти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Куриный переполох: В Рождество в регионах пожаловались на дефицит мяса птицы
- Икона «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня
- Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о потере ВСУ 500 тысяч человек
- Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о поездке на Байкал
- Ретейлеры объяснили исчезновение курицы из магазинов непогодой
- Этика и технологии против ИИ: Люди борются за правду с искусственным интеллектом
- Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник
- Банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги
- В аварии на Шри-Ланке погиб российский турист
- «В шоке»: Близкие и спортсмены поражены ранней смертью 20-летней Середы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru