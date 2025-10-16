Россиян призвали пока не ждать открытия магазинов 7-Eleven
Если японская продуктовая сеть и выйдет на российский рынок, то в какой-то отдаленной перспективе, заявил НСН гендиректор Infoline Иван Федяков.
Никаких предпосылок для выхода японской сети 7-Eleven на российский рынок нет, если это в будущем такие магазины появятся, то будут востребованы у потребителей среднеценового и эконом-сегмента, заявил НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков
Сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году, утверждает Telegram-канал SHOT. По данным ресурса, компания зарегистрировала в России восемь товарных знаков, а также логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски продуктовой сети. 7-Eleven — крупнейшая в мире японская сеть магазинов шаговой доступности. Сейчас работает более 80 тысяч точек в 17 странах. Магазины, например, популярны у российских туристов в Таиланде. Федяков уверен, что до РФ торговые точки не доберутся.
«В свое время уже была информация, что компания рассматривает выход по франшизе на территорию России. Думаю, что особых предпосылок для этого нет. Скорее всего, это просто защита товарных знаков, не более того. В связи с тем, что это крупный международный бренд, рассчитывать на то, что в настоящее время он каким-то образом может выйти на российский рынок, сомнительно, потому что это требует достаточно больших инвестиций. Кроме того, достаточно сложно сейчас строить сетку с нуля в стране, гораздо проще кого-то купить. Поэтому, скорее всего, если они и рассматривают выход достаточно серьезно, то это в какой-то отдаленной перспективе», - считает Федяков.
При этом он добавил, что сеть 7-Eleven работает в эконом и среднеценовом сегменте и нашла бы своего потребителя в России.
«Чем больше сетей, тем лучше для потребителя, потому что всегда есть какой-то выбор. У них достаточно много разных форматов. Как правило, это эконом-сегмент и среднеценовый. Эта сеть развивается в том числе по франшизе. Она не продает только японские товары, но если бы у них была в ассортименте какая-то японская продовольственная продукция, то она нашла бы своего покупателя. Товары, которые отвечают нашим вкусовым пристрастиям, вполне могут реализовываться. Отдельные японские товары и сейчас продаются у нас в стране, а на Дальнем Востоке их достаточно много», - добавил глава Infoline.
Торговые центры предложат Минпромторгу брать с западных брендов гарантированный невозвратный депозит в размере пятилетней аренды, если они захотят вернуться в РФ, заявил ранее НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru