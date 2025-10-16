Никаких предпосылок для выхода японской сети 7-Eleven на российский рынок нет, если это в будущем такие магазины появятся, то будут востребованы у потребителей среднеценового и эконом-сегмента, заявил НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков

Сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году, утверждает Telegram-канал SHOT. По данным ресурса, компания зарегистрировала в России восемь товарных знаков, а также логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски продуктовой сети. 7-Eleven — крупнейшая в мире японская сеть магазинов шаговой доступности. Сейчас работает более 80 тысяч точек в 17 странах. Магазины, например, популярны у российских туристов в Таиланде. Федяков уверен, что до РФ торговые точки не доберутся.

«В свое время уже была информация, что компания рассматривает выход по франшизе на территорию России. Думаю, что особых предпосылок для этого нет. Скорее всего, это просто защита товарных знаков, не более того. В связи с тем, что это крупный международный бренд, рассчитывать на то, что в настоящее время он каким-то образом может выйти на российский рынок, сомнительно, потому что это требует достаточно больших инвестиций. Кроме того, достаточно сложно сейчас строить сетку с нуля в стране, гораздо проще кого-то купить. Поэтому, скорее всего, если они и рассматривают выход достаточно серьезно, то это в какой-то отдаленной перспективе», - считает Федяков.