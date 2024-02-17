Нейросети конкурируют с людьми: Искусственный интеллект меняет рынок труда
Развитие нейросетей формирует новые профессии и меняет рынок труда. Люди спорят о конкуренции с искусственным интеллектом в работе.
Тренер искусственного интеллекта, разработчик-исследователь, prompt-инженер – эти новые профессии начали формироваться в России на фоне развития нейросетей.
«ChatGPT и активная работа с LLM способствовали появлению таких должностей, как разработчик-исследователь, prompt-инженер, AI-тренер», – пишет РИА Новости со ссылкой на HR Business partner MTS AI Марину Квасову.
В России в 2023 году резко вырос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ увеличился в три раза, а аудитория - в 3,5 раза. Об этом говорится в исследовании Yota на основе больших данных.
Аналитики изучили доступные в России сервисы, которые при помощи нейросетей позволяют создавать иллюстрации, тексты или музыку. Самым популярным оказался проект «Шедеврум», на втором месте – Kandinsky. В тройку самых востребованных также входит сервис Mubert, генерирующий музыку. С начала года потребление мобильного интернета в этой нейросети уменьшилось на 63%. В топ-5 попали еще два генератора аудиотреков: Aiva и Soundraw.
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Посещаемость сервисов по работе с ИИ за первые десять месяцев этого года взлетела в 3,5 раза. Больше всего ими пользуются люди в возрасте 36-45 лет (32% аудитории) и 26-35 лет (31%). Много таких также среди абонентов в возрастной категории 46-55 лет (18%).
Стремительнее всего среди пользователей ИИ увеличивается аудитория зумеров (14-21 года): в этом году число таких пользователей выросло в 11 раз. Они тратят на нейросети больше всего трафика в среднем на абонента.
Выяснилось также, что мужчины чаще женщин пользуются возможностями ИИ (59% против 41%). В среднем россияне тратят около часа в месяц на работу с ИИ-сайтами.
Аналитик, программист, редактор, копирайтер и UI/UX-дизайнер входят в топ-5 позиций, которые содержат пожелания к наличию навыков работы с искусственным интеллектом (ИИ), рассказал основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН.
«Интерес работодателей к ИИ/нейросетям есть. Вакансий, содержащих пожелания к наличию навыков работы с ИИ/нейросетями, больше всего в IT-компаниях, геймдеве, онлайн-образовании, маркетинговых агентствах и финансовых организациях. Топ-5 позиций, содержащих пожелания к наличию навыков работы с ИИ/нейросетями: программист, UI/UX-дизайнер, аналитик, копирайтер, редактор/корректор... Общемировая история говорит, что появление новых технологий меняет рынок труда, но не приводит к тому, что людям становится нечем заняться или исчезают какие-то профессии», - сказал Захаров.
Но есть и другая точка зрения. Со временем многие профессии могут быть заменены на обслуживание искусственного интеллекта (ИИ), допустил музыкант, композитор, создатель «Симфонии №1» совместно с искусственным интеллектом Петр Дранга в пресс-центре НСН.
«Мы не представляем, на пороге каких изменений мы стоим. Что касается искусственного интеллекта, внедряемого в нашу жизнь, пока это небольшие маленькие пробнички, эксперименты, это еще не то, что готовится произойти. Думаю, неизбежно, что в какой-то момент многие профессии будут заменены на обслуживание этого ИИ. Плохого в этом ничего нет. Во-первых, это не так скоро произойдет. Во-вторых, я всегда верю в хорошее и надеюсь, что каким-то образом ИИ будет интегрирован в нашу жизнь по-умному. Там много вопросов: например, как создать алгоритмы, которые запретят искусственному интеллекту обходить алгоритмы», - сказал Дранга.
Если искусственный интеллект (ИИ) в будущем станет разумным, то он сможет заменить живых писателей, но пока этого не произошло, заявил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью НСН. Он не исключил, что ИИ сможет создавать интересный и качественный литературный продукт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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