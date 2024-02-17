Нейросети конкурируют с людьми: Искусственный интеллект меняет рынок труда

Посещаемость сервисов по работе с ИИ за первые десять месяцев этого года взлетела в 3,5 раза. Больше всего ими пользуются люди в возрасте 36-45 лет (32% аудитории) и 26-35 лет (31%). Много таких также среди абонентов в возрастной категории 46-55 лет (18%).

Стремительнее всего среди пользователей ИИ увеличивается аудитория зумеров (14-21 года): в этом году число таких пользователей выросло в 11 раз. Они тратят на нейросети больше всего трафика в среднем на абонента.

Выяснилось также, что мужчины чаще женщин пользуются возможностями ИИ (59% против 41%). В среднем россияне тратят около часа в месяц на работу с ИИ-сайтами.

Аналитик, программист, редактор, копирайтер и UI/UX-дизайнер входят в топ-5 позиций, которые содержат пожелания к наличию навыков работы с искусственным интеллектом (ИИ), рассказал основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН.