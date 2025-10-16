«Собачий расизм!»: В России возмутились новому списку опасных пород
Не существует научных подтверждений того, что агрессия собаки зависит от ее породы, сказала НСН Олеся Борисенко.
Список опасных пород собак, предложенный депутатами, не имеет смысла, а приучить россиян надевать намордники на невоспитанных питомцев можно с помощью штрафов, заявила в эфире НСН руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко.
В России хотят расширить список опасных пород собак, добавив туда ротвейлеров, алабаев, немецких овчарок, хаски, доберманов и бультерьеров, пишет газета «Известия». Другой вариант поправок предлагает запретить выгуливать собак, у которых рост в холке превышает 30 или 40 сантиметров, детям, а также пьяным и недееспособным гражданам. При этом есть еще одна поправка, которая не прописана в документе, отправленном в правительство, говорит Александр Спиридонов. Она предлагает включить в список опасных собак тех, у которых мощное сжатие челюсти. Изменения в законопроект подготовила группа депутатов Госдумы, поправки направили в кабмин. Борисенко не согласилась с доводами депутатов.
«В списке, который есть сейчас, практически нет пород, которые существуют в России. Во-первых, это не решит проблему. Во-вторых, они говорят про какую-то детерминированную агрессию, а кто им вообще это сказал? У них есть данные от кинологов, зоопсихологов, биологов? Есть какие-то научные исследования? Они придумывают, потому что нет оснований для таких утверждений. Сила сжатия челюсти зависит от размера собаки и ее натренированности. Это все равно, что сравнивать силу человека, который ходит в спортзал и не занимающегося спортом. Сила сжатия не имеет значения. Значение имеет то, куда собака кусает человека и сколько у нее есть времени на то, чтобы нанести травму», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, список опасных пород собак, предложенный депутатами, не имеет смысла, а приучить россиян надевать намордники на опасных питомцев можно с помощью штрафов.
«Список опасных пород вообще не имеет смысла. Нужно вводить правила содержания и выгула собак. Нужно, чтобы законодательство обязывало владельца любой собаки следить за ее поведением. В случае жалобы на то, что собака кого-то укусила или напугала, выписывается штраф. После условно третьего штрафа хозяин сам поймет, что невоспитанную собаку нужно выгуливать в наморднике. Перед тем, как что-то требовать, надо сначала научить, показать, дать возможность реализовать этот алгоритм», — отметила эксперт.
Она добавила, что называть собаку опасной из-за ее породы или размера является нечем иным, как собачим расизмом.
«Ответственность должна быть за поведение собаки, а не за ее породу или рост. Неважно, сколько она сантиметров в холке — 30, 49, 100. Мы не ответственность в людях воспитываем, мы воспитываем в людях фобии. Говорить о том, что та или иная порода опасна — собачий расизм. Когда мы говорим, что опасность определяется по типу крови, — это уже гиблый путь», — заключила Борисенко.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил НСН, что предложение ограничить количество животных у россиян исходя из метража квартиры уже сейчас приведет к тому, что люди начнут избавляться от своих питомцев.
