В России хотят расширить список опасных пород собак, добавив туда ротвейлеров, алабаев, немецких овчарок, хаски, доберманов и бультерьеров, пишет газета «Известия». Другой вариант поправок предлагает запретить выгуливать собак, у которых рост в холке превышает 30 или 40 сантиметров, детям, а также пьяным и недееспособным гражданам. При этом есть еще одна поправка, которая не прописана в документе, отправленном в правительство, говорит Александр Спиридонов. Она предлагает включить в список опасных собак тех, у которых мощное сжатие челюсти. Изменения в законопроект подготовила группа депутатов Госдумы, поправки направили в кабмин. Борисенко не согласилась с доводами депутатов.

«В списке, который есть сейчас, практически нет пород, которые существуют в России. Во-первых, это не решит проблему. Во-вторых, они говорят про какую-то детерминированную агрессию, а кто им вообще это сказал? У них есть данные от кинологов, зоопсихологов, биологов? Есть какие-то научные исследования? Они придумывают, потому что нет оснований для таких утверждений. Сила сжатия челюсти зависит от размера собаки и ее натренированности. Это все равно, что сравнивать силу человека, который ходит в спортзал и не занимающегося спортом. Сила сжатия не имеет значения. Значение имеет то, куда собака кусает человека и сколько у нее есть времени на то, чтобы нанести травму», — сказала собеседница НСН.