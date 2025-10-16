Вирусолог исключил эпидемию туберкулеза на Дальнем Востоке

Вспышка туберкулеза в школах еще не говорит об эпидемии, но необходимо применять меры защиты, заявил НСН Георгий Викулов.

В России ведется профилактика туберкулеза с рождения, поэтому отдельные случаи заражения детей не приведут к негативным последствиям, рассказал директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов в беседе с НСН.

В двух школах города Дальнегорска Приморского края были зафиксированы случаи заболевания туберкулезом среди учащихся. Об этом в четверг, 16 октября, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. Викулов отметил, что это не повод для паники.

«У детей это не частая инфекция, но встречается. К тому же два случая вряд ли приведут к эпидемии. Заболевание распространено среди заключенных, алкоголиков, а также тех, кто живут в антисанитарных условиях, но заражение может возникать и не только у перечисленных групп. Если произошло заражение в школьном учреждении, необходимо выяснить, кто мог стать источником. Должен быть обследован весь детский коллектив, преподавательский состав. Передача происходит воздушно-капельным путем. То есть, был какой-то контакт», — подчеркнул он.

Вирусолог добавил, что в России существует ряд способов профилактики заражения туберкулеза.

«В нашей стране осуществляется иммунопрофилактика туберкулеза уже с рождения. Дети получают в роддоме вакцину БЦЖ-М. Второй важный шаг — это необходимые профилактические обследования. К ним относится туберкулинодиагностика, то есть аллергопробы с туберкулином на предмет наличия инфицирования микобактериями. Также специальная лабораторная диагностика по анализу крови и лучевая диагностика — компьютерная томография или флюорография. Для профилактики также необходимо использовать правильные дезинфицирующие средства, убираться и принимать оперативные меры в случае выявления зараженного человека в окружении», — заключил он.

