В России ведется профилактика туберкулеза с рождения, поэтому отдельные случаи заражения детей не приведут к негативным последствиям, рассказал директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов в беседе с НСН.

В двух школах города Дальнегорска Приморского края были зафиксированы случаи заболевания туберкулезом среди учащихся. Об этом в четверг, 16 октября, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. Викулов отметил, что это не повод для паники.

