Искусственный интеллект против человека? За рубежом и в РФ ищут способ противостоять ИИ

Ученые ищут возможность разоблачать дипфейки, создаваемые искусственным интеллектом. Исследователи рассказали о сложностях и угрозах. 

Новый исследовательский центр, который будет изучать связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ) потенциальные риски, появится в Японии, решение приняло правительство страны. Центр создадут на базе Национального института информатики в Токио, работающего под эгидой Минобразования Японии, в апреле 2024 года. Работа центра будет направлена в первую очередь на предотвращение использования ИИ-технологий для распространения ложной информации и нарушения авторских прав. Об этом пишет газета Yomiuri.

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Искусственный интеллект в ближайшем будущем не выйдет из-под контроля человека, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра военно-воздушных сил Соединенных Штатов Фрэнка Кендалла.

По его словам, данную технологию невозможно остановить, так как ИИ встроен во все продукты и используется там, где он обеспечивает конкурентное преимущество. Кендалл отметил, что правительство не должно мешать этому процессу.

При этом он высказался за то, чтобы США проверили безопасность ИИ и оценили его риски прежде, чем использовать в военной сфере.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 19 марта проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). По мнению экспертов, подобные дипфейки могут нести в себе огромные риски, в том числе для органов власти, пишут «Известия». Ашманов назвал эту задачу технически сложной.

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Разработчики систем генерации контента научились обходить антифейковые системы, поэтому подобные алгоритмы сегодня ненадежны, заявил гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов в беседе с НСН.

«Речь идет о контенте, который генерируется нейросетями: аудиозаписи, видео, изображения, тексты. Визуально отличить сгенерированный контент иногда можно, иногда нет, иногда контент очень качественный, человек отличить не может...Задача важная, но довольно сложная с точки зрения технической реализации. Я хороших примеров решения этих задач в мире не встречал. Есть подходы, когда принудительно разработчиков заставляют внедрить скрытую пометку внутри контента. Такие примеры в мире есть, крупные корпорации, которые создают сервисы для генерации речи, внедряют звуковые пометки. Если мы говорим про злоумышленников, они никаких пометок делать не будут», - резюмировал собеседник НСН.

Искусственный интеллект (ИИ) не представляет проблемы для творческих людей, он не умеет создавать, а лишь учится на существующих объектах, рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН.

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«Мы реагируем на спрос. Знаю проект, когда люди взяли всю музыку, которая есть, загрузили все хиты по годам, и задали задачу сгенерировать хиты в стиле 80-х годов… Это не четыре-пять дней работы, но в целом – задача техническая. Мое мнение: это не убивает музыкальную историю. Если какую-то тему еще не создали, то ИИ ее и не создаст, он учится на существующих объектах. Он не может ничего придумать – не сделает лучше, но и не сделает хуже. В определенной степени он начинает повторять… То есть для творческих людей ИИ не представляет проблемы. Проблемы начинаются, условно, у бильд-редакторов, которым нужно под статью подогнать картинку. И в музыке то же самое», - сказал Клименко.

Ранее искусственный интеллект создал музыку городов, основываясь на истории и произведениях композиторов Российского национального музея музыки, а также на данных Государственной корпорации развития РФ о качестве жизни. Послушать звучание городов слушайгорода.рф, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияГерман КлименкоИскусственный Интеллект

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