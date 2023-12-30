Искусственный интеллект против человека? За рубежом и в РФ ищут способ противостоять ИИ

Искусственный интеллект в ближайшем будущем не выйдет из-под контроля человека, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра военно-воздушных сил Соединенных Штатов Фрэнка Кендалла.

По его словам, данную технологию невозможно остановить, так как ИИ встроен во все продукты и используется там, где он обеспечивает конкурентное преимущество. Кендалл отметил, что правительство не должно мешать этому процессу.

При этом он высказался за то, чтобы США проверили безопасность ИИ и оценили его риски прежде, чем использовать в военной сфере.



Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 19 марта проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). По мнению экспертов, подобные дипфейки могут нести в себе огромные риски, в том числе для органов власти, пишут «Известия». Ашманов назвал эту задачу технически сложной.