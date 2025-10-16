В Кремле опровергли сообщения о заинтересованности Сирии в российских патрулях
16 октября 202513:08
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные о заинтересованности Сирии в возвращении российских патрулей. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.
Ранее СМИ сообщили, что сирийские власти якобы хотят возобновления работы военной полиции РФ в стране.
По словам Пескова, он не слышал такую информацию.
«Нет, такого не было», - ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.
Между тем президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шараа заявил о серьезной роли России в развитии республики.
